MV Werften laut Regierung gerettet: Was das für die Mitarbeiter bedeutet

Schwerin/Wismar

Die MV Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund sind vorerst gerettet. Die Landesregierung hat am Mittwoch verkündet: 300 Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes werden als Kredite erteilt – und damit inoffizielle Informationen vom Vortag bestätigt (die OZ berichtete). Am Freitag müsse der Bund noch formal zustimmen.

Minister: „Ein guter Tag für MV“

„Das ist ein guter Tag für Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Finanzminister Reinhard Meyer (SPD), der mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) über Monate die Verhandlungen zur Rettung der Werften führte. Nach „sehr intensiven Gesprächen“ mit Bund, Banken und Genting Hongkong, dem Mutterkonzern der MV Werften, stehe „die große Brücke“, so Glawe. Nach 193 Millionen Euro Kredit im Herbst 2020 lege der Bund noch einmal 300 Millionen drauf. Damit könnte das Megaschiff „Global 1“ bis Sommer 2022 weitergebaut werden.

Auch für das Land steigt mit dem Schritt das finanzielle Risiko: auf 311 Millionen Euro, so Meyer. Man sei jedoch zuversichtlich, dass Bürgschaften und Kredite bald abgelöst werden können. Denn Genting solle auch ein zweites Schiff der Global Class bauen. Ein entsprechendes Zugeständnis wolle die Landesregierung noch in dieser Woche vom Konzern einholen. Das brächte Arbeit für die Beschäftigten auf den Werften bis Sommer 2024.

Das Kreuzfahrtschiff der Global Class, hier eine Animation von MV Werften mit der Altstadt von Wismar im Hintergrund. Quelle: MV Werften

„Mindestens 2000 Arbeitsplätze erhalten“

Für die Beschäftigten auf den Werften heißt das: „Mindestens 2000 Arbeitsplätze“ blieben erhalten, so Glawe. 650 Beschäftigte sollen mangels Arbeit in eine Transfergesellschaft wechseln, die ebenfalls über den Bundeskredit finanziert wird. Das betreffe zunächst vor allem den Standort Stralsund. Denn dort ist die Luxusyacht „Crystal Endeavor“ kurz vor der Fertigstellung. Nach Vorstellung der Landesregierung werde ein zweites solches Schiff gebaut. Glawe: „Wir wollen die Werften bis 2024 an allen Standorten halten und für Arbeit sorgen.“

Das neue Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ bricht zur Probefahrt auf. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Genting Hongkong versuche kurzfristig Geld von Investoren aus den USA einzuwerben, um die finanzielle Lage zu verbessern. Wenn „Global 1“ und „Chrystal Endeavor“ ausgeliefert sind, werde das Land vermutlich Grundstücke der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund als Sicherheit erhalten. Solange dienten Schiffe als zusätzliche Sicherheiten.

Von Frank Pubantz