Wie halten sich jetzt Musiker über Wasser, wenn Auftritte wegfallen? Viele Künstler sind zusätzlich in Arbeitsverhältnissen, weil sie sonst finanziell nicht überleben könnten. So sieht es bei Bands aus Bad Doberan, Wismar oder Kühlungsborn aus.

Ein Foto des letzten Auftritts bei Rocktails – vier Bands, ein Konzert mit Five Men on the Rocks, Bad Penny, Jackbeat und Max Zeug am 30. Oktober im Rostocker Moya. Quelle: Maik Herfurth