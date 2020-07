Wismar

Trotz der bundesweit niedrigsten Infektionszahlen untersagt Mecklenburg-Vorpommern weiterhin den Tagestourismus. „Diese Haltung stößt bei unseren Nachbarn auf Unverständnis und Verärgerung“, sagt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwerin. Die vertritt viele Unternehmen in Wismar und Nordwestmecklenburg. Laut Belke sollten „weder die innerdeutsche Grenze im Westen noch die europäische Grenze im Osten im Jahr 2020 dauerhaft wieder hochgezogen werden“. Und ein Einreiseverbot für Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern sei überhaupt ein Novum, ergänzt er.

Wirtschaft leidet unter Beschränkungen

Zu Beginn der Corona-Krise hätte es sehr viel Unterstützung der Wirtschaft für die Maßnahmen der Landesregierung gegeben, auch in Bezug auf die touristischen Einschränkungen. Nun leide aber das Image des Landes ebenso wie die Wirtschaft unter den noch bestehenden Beschränkungen. „Die Notwendigkeit des Verbots von Tagestourismus erschließt sich uns mit Blick auf die anderen Bundesländer nicht“, fügt IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach hinzu. „Wir verzeichnen weiterhin geringere Umsätze vor allem in Handel und Gastronomie, wo die Tagestouristen besonders schmerzlich fehlen. Es ist nun an der Zeit, auch den Tagestourismus wieder zuzulassen.“

Dassow muss Gäste aus nahem Schleswig-Holstein abweisen

Besonders deutlich werde die Situation in Dassow, einen Steinwurf von Lübeck entfernt. Sowohl das Star-Wars-Fanprojekt „Outpost One“ als auch die Tigerpark-Betreiber würden nicht verstehen, warum sie trotz Erfassung der Kontaktdaten und funktionierenden Hygienekonzepten weiterhin Tagesgäste aus dem nahen Schleswig-Holstein abweisen müssen.

Viele Wismarer meiden aus Angst die volle Innenstadt

„Ich halte die Forderung der Kammer für falsch“, erklärt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer. „Wir haben unsere Mitgliedschaft befragt, sie ist für ein klares Nein zu den Tagestouristen.“ Leider sei zu konstatieren, dass die Infektionszahlen um MV herum steigen und dass bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen ein Schlendrian eintrete. „Die Pandemie ist aber noch nicht vorbei“, mahnt Beyer. „Die Kammer vergisst bei ihrer Forderung all diejenigen, die Ängste haben, sich anzustecken. Viele Leute meiden zurzeit die Innenstadt, weil sie voller Menschen ist.“ Und als Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern ergänzt Thomas Beyer: „Die IHK vertritt einen Teilbereich der Gesellschaft. Wir müssen alle Menschen im Blick haben.“

Dehoga-Regionalverband ist gegen Lockerung

Auch der Regionalverband Wismar des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) ist nicht dafür, dass Tagestouristen wieder ins Land dürfen. „Sie bringen keinen Umsatz“, sagt dessen Vorsitzende Svenja Preuss „Sie kaufen vielleicht ein Fischbrötchen und ein Eis.“ Wismar und die Region sei schon voller Touristen, Wohnmobile würden auf Parkplätzen stehen und alles verstopfen. „Das sind häufig auch Tagesgäste, die sich nicht an die Bestimmungen halten. Aber sie werden nicht kontrolliert“, kritisiert die Dehoga-Chefin. „Das ist mein Anliegen an die Politik: Wenn sie etwas beschließt, dann muss sie auch die Einhaltung kontrollieren lassen.“

WWG-Chef: Es muss mit Hygienemaßnahmen in Einklang stehen

Sicherlich würde es die Inhaber von Ladengeschäften freuen, wenn sie auch die Tagestouristen als Kunden begrüßen könnten, meint Dr. Wieland Kirchner, Vorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft. „Die Tagesgäste würden das Geschäft im stark gebeutelten Einzelhandel beleben. Ob dies mit den notwendigen Hygienemaßnahmen in Einklang zu bringen ist, bleibt zu hoffen.“

Poels Kurverwaltung fehlen Tageseinnahmen

„Natürlich fehlen die Tagestouristen“, stellt Markus Frick, Kurdirektor auf der Insel Poel, fest. Die Übernachtungszahlen ähneln zwar denen im Vorjahr und alle Leistungsanbieter hätten gut zu tun. Aber an der Tageskurabgabe und den Parkplatzeinnahmen würde auch die Kurverwaltung merken, dass die Tagesgäste fehlen. Die aktuell gültigen Corona-Regeln haben andererseits sichergestellt, so Frick, dass die Strände auf der Ostseeinsel nicht überfüllt sind und die Abstände eingehalten werden können, dass keine Zufahrtsstraßen gesperrt werden mussten wie in der Lübecker Bucht und dass es keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gegeben hat. „Dann lieber Tourismus auf Sparflamme, wie wir ihn jetzt betreiben dürfen, als ein neuer Shutdown“, erklärt Markus Frick und gesteht: „Bei dem Thema schlagen zwei Herzen in mir.“

Es sollte die Vernunft siegen, meint Poels Kurdirektor. Die touristischen Anbieter auf der Insel Poel würden sehr wohl merken, dass die anfänglich sehr hohe Akzeptanz der Gäste, einen Mundschutz zu tragen, abnehme. „Sie waren anfangs sehr rücksichts- und verständnisvoll, aber heute gibt es doch den einen oder anderen, der diese Einsicht nicht mehr hat. Es ist aber die Ausnahme.“

