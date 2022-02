Wismar

„Ich bin mit dem Alter immer kritischer mit meinen Bildern geworden“, schmunzelt Rosemarie Hoffmann mit Blick auf ihre Landschaften, ihre Mohn- und Rapsfelder und die Küstenlandschaften, die gerade an den Wänden der Sparkassenfiliale am Wismarer Marktplatz hängen. Früher, da habe sie schneller gemalt und damit weniger Zeit für ein Bild gebraucht.

Hobbymalerin aus Zierow

70 Jahre alt ist die Hobbymalerin aus Zierow letztes Jahr geworden. Sie malt seit Jahrzehnten, hat Kunst und Deutsch auf Lehramt in Greifswald studiert und bis 2007 als Kunsterzieherin in Wismar und Bad Kleinen gearbeitet. Die studierte Kunstlehrerin sieht man den Bildern an. Klassische Kompositionen mit Vordergrund, Hintergrund, Himmel, mit dem Horizont im goldenen Schnitt und leitenden Linien im Bild. Wasser, Wind, Wellen, der rote Mohn und der leuchtend gelbe Raps – das sind ihre Motive.

Nun ist der Blick kritischer geworden. Da werden Motive auch mal wieder übermalt, wenn sie nicht dem Anspruch der Hobbymalerin gerecht werden. Das, was es in die Ausstellung schaffen könnte, wird vorher noch stärker bewertet. „Manches gefällt mir inzwischen nicht mehr oder es ist einfach schon zu alt“, erzählt sie. Die gezeigten Bilder stammen aus den letzten drei, vier Jahren.

Inspiration bei Spaziergängen

Das dritte Mal stellt sie in der Sparkassenfiliale am Wismarer Marktplatz aus. „Beim ersten Mal waren es gespachtelte Winterlandschaften.“ Nun hat sie mehr Farbe mitgebracht – gegen das derzeit mitunter graue Winterwetter. Der Plan geht auf, die Sparkassenmitarbeiterinnen bleiben schon beim Aufbau stehen und staunen. „Endlich mal wieder etwas, wo man auch etwas erkennen kann ...“, kommentiert eine der Damen.

Die Inspiration kommt bei den Spaziergängen mit dem Mann. Rosemarie Hoffmann fotografiert das, was sie spannend findet, was sie berührt, und verarbeitet es mit Acrylfarbe, Pinsel und Spachtel zur eigenen Komposition. „Ich male die Fotos nicht ab, sondern mache etwas eigenes“, erklärt sie. Allerdings nie los gelöst, nie befreit von dem, was die Natur ihr anbietet.

Touristen kaufen Werke

„Ich liebe abstrakte Bilder und bewundere Künstler, die so etwas können“, lacht sie auf die entsprechende Frage. Sie versucht regelmäßig abstrakt zu malen, ohne dass das Ergebnis aus ihrer Sicht ausstellungstauglich wäre. „Das muss reifen!“ Rosemarie Hoffmann freut sich, wenn sie das, was sie in der Natur beim Spazierengehen empfunden und erlebt hat, im Bild wieder findet. Und wenn das Bild dann nicht nur ihr selbst, sondern auch anderen gefällt, ist die Freude noch größer.

Bei Ausstellungen, so verrät sie, verkauft sie regelmäßig Werke. Oft auch an Touristen, die sich ein Stück Ostseelandschaft mit nach Hause nehmen wollen. „Und die dann ein, zwei Jahre später anrufen, wo ich wieder ausstelle.“ Dann kommen sie aus Hamburg oder Berlin für das nächste Bild von Rosemarie Hoffmann.

Info: Die Ausstellung „Küste, Meer und Binnenland“ ist bis zum 27. April zu sehen. Mehr von Rosemarie Hoffmann gibt es auf ihrer Internetseite unter www.rosemarie-hoffmann.de.

Von Nicole Hollatz