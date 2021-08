Manege frei: Neuklosters Grundschüler üben für den Zirkus Smiley

Neukloster

Ein wenig aufgeregt ist Hedi dann doch, als sie ihren rechten Fuß und die rechte Hand in die Laschen des Ringes steckt. Gleich geht es kopfüber am Luftring hängend etwa zweieinhalb Meter in die Höhe. Charlett Woitschack gibt der Neunjährigen wichtige Anweisungen. Sie muss es wissen, sie ist in einer Zirkusfamilie aufgewachsen und Profi. Hedi kennt sich zwar mit akrobatischen Übungen aus, doch so etwas hat sie noch nie gemacht – eine Luftnummer in der Manege. Und das heute auch noch vor Publikum. Was für ein Schulstart. Zirkuszelt statt Klassenzimmer.

Hinter dem Projekt steckt der Zirkus „Smiley“, den Familie Woitschack aus Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Dezember 2007 gründete und seitdem von Schule zu Schule reist. „Damit haben wir uns einen Traum verwirklicht“, bringt es Simona Woitschack auf den Punkt. Sie, ihr Mann, ihre beiden erwachsenen Kinder, ihre Schwiegertochter, ihre Schwester und ein Mitarbeiter vermitteln Schülern in einem einwöchigen Projekt nicht nur den Spaß am Artisten-Dasein, sondern auch wertvolle Dinge fürs Leben, von denen Simona Woitschack sodann einige aufzählt: „Disziplin, Rücksicht, Konzentration, Selbstvertrauen, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein für die Mitschüler.“

Zirkus „Smiley“ will nach 19 Monaten wieder durchstarten

Nach 19-monatiger Corona-Zwangspause sind Neuklosters Grundschüler die ersten, die wieder Zirkusluft schnuppern dürfen. Es sei eine harte Zeit gewesen, erzählt Simona Woitschack. „Wir haben von Arbeitslosengeld gelebt, das nicht gereicht hat. Am Ende mussten wir auf unsere Altersvorsorge zurückgreifen und haben alles zu Geld gemacht, was geht“, umschreibt sie. Mit dem Neustart musste die Familie, zu der auch vier kleine Kinder im Alter von vier bis elf Jahren zählen, in ein Hygienekonzept investieren, um überhaupt erneut präsent zu sein. „Wir freuen uns sehr, dass die Schulen wieder mit uns zusammenarbeiten“, sagt Simona Woitschack in dem Wissen, dass die Mädchen und Jungen doch viel im Unterricht aufzuholen haben.

In Neukloster hat der Schulförderverein der Grundschule komplett die Kosten für das Projekt übernommen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, freut sich Schulleiterin Gabriela Franke-Besener. Vor vier Schuljahren war der Zirkus zuletzt zu Gast. „Somit kommt jeder Grundschüler einmal in den Genuss des Projekts“, erklärt die Schulleiterin. Seinerzeit dabei war auch Ben. Der Elfjährige wiederholt die vierte Klasse und darf somit nun zum zweiten Mal in der Manege stehen. „Damals war ich ein Cowboy, dieses Mal habe ich mich für die Clownnummer entschieden“, erklärt er.

Cowboys, Clowns & Artisten: Kleine Kinder ganz groß

Einen Cowboy mimt der Viertklässler Lennard. Dafür darf er sogar eine Waffe in die Hand nehmen. „Die ist aber nicht echt und hat keine Kugeln“, weiß der Neunjährige. Mit dem Rücken steht er zu Henny (8), die an einer Holzwand lehnt und über ihrem Kopf einen Luftballon hält. Cool schaut Lennard in einen Handspiegel, zielt und drückt ab. Der Ballon zerplatzt – zugegeben, mit ein wenig Trickserei. Wie, das wird an dieser Stelle allerdings nicht verraten.

Zur Galerie Ob Jonglage, eine Bauch- oder Seiltanznummer, Clownerie, Luftakrobatik oder Fakirkunst – die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Neukloster probten fleißig für ihren Auftritt.

Für den Hula-Hoop-Reifen haben sich Sarah (9), Pia (9) und Isabella (8) entschieden. Den schwingen sie nicht nur klassisch auf ihren Hüften, sondern auch auf ihren Armen. „Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Hula-Hoop-Reifen geübt, es hat aber sofort geklappt“, freut sich Pia. Auch Sarah ist begeistert: „Wenn die Zuschauer klatschen und jubeln zeigt mir das, dass wir alles gut gemacht haben.“ Und mit Applaus sparen ihre Mitschüler absolut nicht.

Eltern sind ab Mittwoch willkommen

Die Eltern der kleinen Artisten dürfen heute um 10 oder 17 Uhr unter dem Dach des Zirkuszeltes Platz nehmen und die Künste ihres Nachwuchses bewundern. Ein wenig aufgeregt vor dem großen Tag heute sind Jakob (9) und Jim (9). Beide sind in der Gruppe der Clowns – vielleicht nicht ohne Grund, wie sich im Gespräch mit der OZ herausstellt. „Ja, manchmal mache ich schon Quatsch“, gibt Jim lachend zu.

Die Erst- bis Viertklässler sind in insgesamt drei Gruppen eingeteilt – je nach Klasse in eine A-, B- und eine C-Gruppe. Die 1b, 2b, 3b und 4b haben morgen ihren Auftritt, die C-Klassen übermorgen. „Danach bauen wir das Zelt ab und fahren nach Blowatz“, verrät Simona Woitschack. In der kommenden Woche dürfen sich die Grundschüler in Dreveskirchen auf das Zirkusprojekt freuen.

