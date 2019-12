Wismar

Atelierbesuch bei Manfred W. Jürgens. Die hohen Räume im Altbau der Goethestraße 4 mit seinen stuckverzierten Decken sind stilvoll und erhaben. Im größten Raum, direkt am Erkerfenster, ist sein Arbeitsbereich.

Die Pinsel sind geordnet, die Farben nach Nummern sortiert. Auf die Feststellung, wie aufgeräumt es bei ihm im Atelier ist, muss Manfred W. Jürgens lachen. Das sagen alle. „Im Gegensatz zum Chaos im Kopf.“

Zur Galerie Sein Realismus und seine Detailverliebtheit faszinieren: Manfred W. Jürgens lädt zum Besuch im Atelier, gerne nach kurzer Anmeldung in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr, Telefon 03841 225 4837.

Auf der Staffelei (ent-)steht das Bild von Christian Redl, Schauspieler und Musiker, lebensgroß im schwarzen Anzug, barfuß am Strand, die Spitze des Regenschirms pikst in den Sand, in der anderen Hand hält Redl den Hut, als wenn er den Bildbetrachter gerade grüßen würde. Kenner der Arbeit des Künstlers wissen, wenn das Bild fertig ist, wird ihn der Betrachter angesichts des Jürgensschens Realismus zurück grüßen.

Die Technik der Alten Meister

Schicht für Schicht und über Monate entwickelt sich das Bild. Rote Imprintur, weiße Untermalung, eine Lasurschicht nach der anderen. Die Technik der alten Meister. Das ist sein Realismus. Fältchen, Haare, die Spiegelung in den Augen macht er in einer an Besessenheit grenzenden Detailverliebtheit sichtbar.

Und noch vieles mehr. Das, was selbst einem guten Porträtfotografen selten gelingt. Die Seele. Der Künstler mit den roten Locken erzählt mit seinen Bildern Geschichten. Von den Porträtierten und ihrem Leben, aber auch von sich selbst.

Seele, Träume, Muse

„Das sind alles Selbstbildnisse“, grinst Manfred W. Jürgens bei Kaffee und Keksen und dem Blick auf seine Bilder, auch wenn viele derzeit noch im ostfriesischen Leer hängen. In jedem Bild steckt auch ein Stück seiner selbst. „Solange ich male, brauche ich nicht zum Psychiater!“, lacht er.

Der Künstler erzählt von seinen Träumen, in denen sich die Bilder erst in seinem Kopf und später auf der Staffelei weiter entwickeln. Von seiner Muse und großen Liebe Bärbel Koppe als gute Kritikerin.

Von den Gesprächen mit den Menschen, deren Bild er oft über Monate oder sogar Jahre immer wieder auf der Staffelei stehen hat und malt. Von der Musik oder den Hörbüchern, die er nebenbei hört und die genauso beeinflussen, was auf der Holztafel als Malgrund passiert.

Schauspieler, Schmidt , Schneeglöckchen

Eine Reisbäuerin in Sri Lanka, „ Ramstein“-Sänger Till Lindemann mit seiner Mutter, Schauspieler Kai Maertens, die sagenumwobene Lucretia mit dem Schmerz der Vergewaltigung im Gesicht, entblößt und mit dem Messer an der Brust. Manfred W. Jürgens malt die Menschen, die ihn inspirieren. Helmut Schmidt saß für ihn 95-jährig Modell, Manfred W. Jürgens porträtiert ihn umgeben von seinen Büchern.

Beim Blick aus dem Galeriefenster freut er sich auf den Frühling und die Pracht dann im Garten. Genauso detailversessen, wie er die Menschen vor sich porträtiert, malt er Schneeglöckchen, Löwenzahn, aufgedolchte Melonen, deren Fruchtfleisch in seiner Morbidität ganz andere Assoziationen weckt. Seine Stillleben werden gekauft und finanzieren die großen Bilder, die Manfred W. Jürgens meist für sich selbst malt.

Ein Raum für seine Huren

Jürgens saniert die Galerie-Räume nach und nach. Seit 2017 ist er nach Jahren in Hamburg und Bremen wieder in Wismar. „Angekommen!“, dankt er. Die ersten drei Räume und die kleine Küche sind fertig, Besucher sind in der Ateliergalerie gerne gesehen.

„Das wird das Zimmer für meine Huren“, zeigt er augenzwinkernd auf den noch leeren Raum. Gemeint ist sein Bilderzyklus mit Frauen aus eben diesem Gewerbe. 1997 hat er sie gemalt, nach einer schweren persönlichen Krise, damals 40 Jahre alt und im Leben gestrandet zwischen Pfarrhaus und Bordell.

Die Geschichte zu den Bildern hat „Manne“ gerade für seine Webseite (www.m-w-juergens.de) aufgeschrieben, mit genau dem Augenzwinkern, mit dem er von Gott und der Welt und dem kindlichen Unsinn in ihm (dem Maler) und ihr (der Welt) erzählt. Ins Bordell ging er nur als Maler.

Auf Augenhöhe

„Auf Augenhöhe“ ist das, was einem beim Betrachten der Wismarer Hurenbilder einfällt. Es ist so vieles, was einem beim Blick in die Augen dieser Frauen durch den Kopf gehen kann, ohne die Frauen jemals live gesehen zu haben. Manfred W. Jürgens zeigt mit ihnen mehr als nur das aufreizende Dekolleté.

„Auf Augenhöhe“ heißt seine Ausstellung in Leer, die er zusammen mit der Fotografin Katharina John aus Hamburg gestaltet hat. Zusammen mit ihrem Mann, dem Schauspieler Ulrich Tukur, hat er sie gemalt. „Auf Augenhöhe“ heißt auch der starke Bildband, der mit den Fotos Katharina Johns und den Gemälden und aufgeschriebenen Bildgeschichten des Wismarer Malers gerade erschienen ist. Ein Werk zum Staunen und Lesen, das es im Buchhandel gibt.

Wieder zu Hause in Wismar Manfred W. Jürgens wurde 1956 in Grevesmühlen geboren. In der Schulzeit lernte er beim bekannten Wismarer Maler und Grafiker Hans Mühlemann die ersten Grundlagen des Handwerks, wurde dann aber Vollmatrose bei der Deutschen Seereederei und Maler im Sinne von „Anstreicher“. An der Berliner Fachschule für Werbung und Gestaltung studierte er nach der Lehre und erster Gesellenzeit Kommunikationsdesign. Nach beruflichen Zeiten als Wissenschaftsgrafiker und im Kulturmanagement ging er 1993 den Schritt in die Freiberuflichkeit als Künstler, erst in Wismar, dann in Hamburg und Bremen und seit 2017 wieder in Wismar. Seine Werke sind in öffentlichen Sammlungen in Deutschland, der Schweiz und Italien vertreten. Die Wismarer Ateliergalerie ist öffentlich, Atelierbesuche sind nach kurzer Anmeldung täglich zwischen 14 und 19 Uhr möglich, Telefon in der Galerie: 03841 225 4837.

Von Nicole Hollatz