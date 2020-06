Mann in Bad Kleinen vorübergehend festgenommen

Bad Kleinen

Bundespolizisten haben am Mittwoch gegen 8 Uhr in Bad Kleinen einen 32-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte am Bahnhof einen Regionalzug verlassen, der von Rostock nach Hamburg unterwegs war. Bei der Überprüfung des Berliners konnten die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar ermitteln, dass gegen den Mann ein Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten vom Juni 2018 wegen Hausfriedensbruch vorlag.

Demnach wurde er zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro oder zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verurteilt. Da er der Zahlung nicht nachgekommen war, erfolgte im Januar 2019 eine Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Berlin.

Um seine Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt abzuwenden, zahlte er die geforderte Geldstrafe, inklusive 82 Euro Verfahrenskosten. Nach Aushändigung einer Quittung konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Von OZ