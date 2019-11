Wismar

Ein 25-Jähriger aus Wismar hat am Samstagmorgen gegen vier Uhr mehrere Autos beschädigt. Die Polizei hatte einen Zeugenanruf erhalten, dass ein Mann am Juri-Gagarin-Ring Autos demoliert und konnte ihn in der Nähe des Tierparks festnehmen.

Der Mann reagierte gereizt auf die Polizisten und trat nach ihnen. Er hatte sich an einer Hand verletzt, als er von sechs Autos die Markenembleme abriss und auf Fahrzeuge einschlug. Mit einem Alkoholwert von 2,5 Promille wurde er von den Polizisten mit auf das Revier genommen.

Die Summe der Schäden ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Mehr zum Lesen:

Polizei schnappt drei Randalierer in Wolgast

Jugendliche reißen Ortsschilder in Damshagen aus dem Boden

Vandalismus: Unbekannte zerstören Scheiben der Haltestelle Rostock-Bramow

Von OZ