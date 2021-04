Wismar

Für die Einwohner von Wismar-Wendorf ändert sich das Einkaufsangebot: Der Markant-Markt in der Rudolf-Breitscheid-Straße schließt im Sommer seine Türen. Aber nicht für immer. Er wird durch einen Neubau ersetzt. In dem können Wismarer nach der Fertigstellung nicht nur shoppen, sondern auch wohnen. Denn neben dem neuen Einkaufsmarkt im Erdgeschoss will der Nahversorger auch zusätzlichen Wohnraum schaffen und zusätzliche Arbeitsplätze – 16 insgesamt. Zurzeit beschäftigt die Filiale 29 Mitarbeiter, künftig sollen es 45 sein.

Einkaufen können die Wismarer an dem Standort schon lange – seit 1972. 1991 hat Markant die ehemalige HO-Kaufhalle übernommen. Der Markant-Markt ist stark in die Jahre gekommen. Die Stadt Wismar und das Kieler Handelsunternehmen Fritz Feldmann, das die Markant-Märkte betreibt, haben deshalb ein Konzept für einen Neubau entwickelt. In zwei Geschossen sollen über dem neuen Markt 26 Wohnungen entstehen. Etwas Vergleichbares gibt es in der Hansestadt Wismar bislang nicht. Und auch für das Unternehmen ist es in dieser Form einmalig, teilt Pressereferentin Solveig Hannemann hat.

So soll der neue Markant-Markt aussehen – die Wohnungen entstehen auf zwei Etagen. Außerdem ist eine grüne Dachterrasse geplant. Quelle: Fritz Feldmann GmbH & Co. KG

Schließung im Juni

Die Schließung des alten Marktes ist für den 26. Juni 2021 vorgesehen. Damit die Kunden dann nicht gänzlich auf das bekannte Angebot verzichten müssen, errichtet das Unternehmen auf dem Platz des Friedens einen Markant-Shop. In dem werden das Basissortiment sowie Postdienstleistungen und Lottoannahme untergebracht. Zudem werden sich auch ein Bäcker und die Filiale der Sparkasse provisorisch einrichten.

In dem Ausweichquartier werden außerdem Bestellungen angenommen, die der Lieferservice des zweiten Markant-Marktes in Wismar – am Kagenmarkt – zu den Kunden bringt. Diese Filiale ist 2015 abgerissen und ebenfalls an gleicher Stelle größer und moderner neu gebaut worden.

Im Herbst 2022 fertig

Die Bauarbeiten dauern etwas länger als ein Jahr – voraussichtlich bis zum Herbst 2022. Der neue Markant-Markt soll eine Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern erhalten und sich damit deutlich vergrößern. Zurzeit stehen den Kunden 400 Quadratmeter zur Verfügung. Neben mehr Platz beim Einkaufen im neuen Wendorfer Markt gibt es künftig auch mehr Platz zum Parken. An der Filiale sollen mehr als 100 Stellflächen entstehen.

In den Märkten stehen mehr als 16 000 verschiedene Produkte in den Regalen. Dort spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Unter anderem werden in den Obst- und Gemüseabteilungen sowie den Fleisch- und Käsetresen Tüten aus Zuckerrohr angeboten sowie waschbare Obst- und Gemüsenetze.

Bei den Bauprojekten des Unternehmens ist Nachhaltigkeit ebenfalls ein Thema, unter anderem durch die Nutzung von Wärmerückgewinnung sowie den Einsatz von umweltfreundlichen Baustoffen.

Gefragter Wohnraum

Der Haupteingang zu den Wohnungen erfolgt von der Rudolf-Breitscheid-Straße aus. Neben dem Treppenhaus gibt es auch einen Aufzug, der groß genug für Lastenfahrräder ist. Diese können in jedem der beiden Wohngeschosse gesondert abgestellt werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wohnungen werden mit Flächen von 55 bis 90 Quadratmetern angelegt. Die sind in Wismar besonders gefragt und werden immer knapper. Auf dem Dach des Marktes soll eine Aufenthaltsfläche mit viel Grün entstehen. Die neuen Wohnungen sollen vermietet werden – nach derzeitigen Plänen vom Betreiber der Markant-Märkte.

Das Unternehmen

Die Firma Fritz Feldmann gehört zur Bartels-Langness-Unternehmensgruppe mit Sitz in Kiel und betreibt über 30 Markant-Supermärkte in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.

Mit dem Markt verändert sich Wismars Einkaufssituation weiter. In Dargetzow siedelt sich ein Möbelmarkt und ein Lebensmitteldiscounter an. Baubeginn soll auch in diesem Jahr sein. Vorgesehen sind ein Netto-Markt (1150 Quadratmeter), ein zweigeschossiger Möbel-Boss-Markt (6000 Quadratmeter Verkaufsfläche und 3000 Quadratmeter Lager) sowie zwei Fachmärkte (jeweils 800 Quadratmeter) für Sanitär und Teppich/Fußböden.

Bewegung soll es auch auf der Fläche des früheren Gaswerkes geben – mit einer Verkaufsfläche von rund 10 000 Quadratmetern. Der Aldi von der Bürgermeister-Haupt-Straße und der Edeka vom Hansehof ziehen an den neuen Standort ebenso wie ein Drogeriemarkt, ein Biomarkt, eine Apotheke und ein Fachmarkt für regionale Produkte.

Von Kerstin Schröder