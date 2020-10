Marode Sportanlagen: PSV Wismar will 1,9 Millionen Euro investieren

Wismar

Der Polizeisportverein Wismar platzt aus allen Nähten und will daher neu bauen. Außerdem will der größte Sportverein der Hansestadt seine Sportanlagen auf Vordermann bringen. Die Kosten für beide Vorhaben belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Dabei kann der PSV auf Bundesfördermittel hoffen. Doch die Zeit drängt.

Bis zum 4. November müssen die Unterlagen in Berlin vorliegen. Die Bürgerschaft muss auf ihrer Sitzung am 29. Oktober einen Grundsatzbeschluss fassen, damit die Förderung Aussicht auf Erfolg hat.

PSV will vom Bundesprogramm profitieren

Im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ stehen von 2020 bis 2025 insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. Von diesem Konjunkturpaket will der PSV profitieren. Der Projektaufruf ging im August raus.

„Wenn wir zum Zuge kommen, können wir den PSV in erheblichem Umfang unterstützen“, so der für Sport zuständige Senator Michael Berkhahn ( CDU). Der Tipp, dass noch Mittel im Fördertopf sind, sei vom Bundestagsabgeordneten Frank Junge ( SPD) gekommen. „Ich versuche hier die gleichen Wege zu gehen, die bei der Brecht- und der Mehrzweckhalle gut geklappt haben“, so Junge, der vom Klinkenputzen in Berlin spricht.

Verein mit 750 Mitgliedern

„Ich freue mich über jedes Kind und jeden Jugendlichen beim Sport. In dieser Zeit machen sie etwas Sinnvolles und keinen Blödsinn.“ Raimund Kraft, Vorstandsmitglied PSV Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Der Sportplatz in Wismar-Wendorf wird vor allem von Leichtathleten und Fußballern des Vereins genutzt, vormittags findet dort Schulsport statt. Mit 750 Mitgliedern in den Abteilungen Basketball, Boxen, Fußball, Gymnastik, Leichtathletik und Volleyball ist der PSV der zweitstärkste Verein im Kreissportbund Nordwestmecklenburg. Während des Trainings sind 145 bis 195 Sportler zu unterschiedlichen Zeiten aktiv.

Der PSV hatte das Stadion 2006 von der Stadt in Erbbaupacht übernommen und die Anlagen 2007/08 saniert. Nun muss die Laufbahn erneuert werden. „Aufgrund der sehr starken Abnutzung ist sie nach 12-jähriger Dauernutzung nicht mehr wettkampftauglich“, so die Stadt. Der Verschleiß von Laufbahn und Spielfeld geht auch auf die steigende Zahl der Mitglieder zurück. Damit einher geht, dass die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen.

Neubau neben dem Parkplatz

Daher soll als Ergänzung des vorhandenen Sportlerheims ein eingeschossiges Sanitär- und Umkleidegebäude neben dem Parkplatz neu errichtet werden. Sechs Umkleideräume mit dazugehörigen Dusch-, Wasch- und Toilettenräumen sind vorgesehen. Das Projekt liegt auf dem Tisch, der PSV hat schon einiges an Vorarbeit geleistet.

Die kleinsten und größten Vereine in NWM Der Kreissportbund Nordwestmecklenburg führt die Statistik über seine Vereine. Die kleinsten Vereine sind: Reitclub Eggerstorf (5 Mitglieder), Förderverein Radfahren in MV (7), Initiative Schloss Neuhoff (7), Kyudo Plüschow (7), Hanseatischer Luftsportverein Wismar (9), Sportverein Hornstorf (10). Die größten Vereine in NWM sind: Sportverein Blau-Weiß Grevesmühlen (830), Polizeisportverein Wismar (752), VfL Blau-Weiß Neukloster (725), TSG Wismar (577), DLRG Bezirk Wismar (518), Yachtclub Wismar (481). 19 902 Mitglieder zählt der Kreissportbund. Davon sind 9428 Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre. Für sie gibt es pro Kopf Fördermittel.

Bei der Laufbahn ist vorgesehen, dass die gerissenen Bereiche abgetragen und die vorhandenen Wurzeln unterhalb der Tragschicht beseitigt werden. Nach dem Erneuern wird der Kunststoffbelag aufgebracht. Auch die Fläche des Kunstrasenplatzes soll erneuert werden.

Wismar kann auf 90 Prozent hoffen

Der Bund bezuschusst Vorhaben aus dem Förderprogramm mit 45 Prozent. Kommunen in Haushaltsnotlage wie Wismar werden mit 90 Prozent gefördert, sodass ein Eigenanteil von zehn Prozent bleibt. Bei einem Investitionsvolumen von 1,87 Millionen Euro müsste die Hansestadt rund 187 000 Euro selber aufbringen.

Stadt will beim Sport aufholen

Heike Bansemer, Leiterin der Finanzverwaltung bei der Stadt: „Wir haben beim Sport großen Nachholbedarf und wollen die Förderung nutzen, um ein Stück aufzuholen.“ Nach den begonnenen Arbeiten in der Mehrzweckhalle und dem Grundsatzbeschluss der Bürgerschaft für den Neubau der Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Promenade (alte Brechthalle) wäre es das dritte große Vorhaben im Sportbereich.

Im Sportausschuss der Bürgerschaft begrüßten Toni Brüggert ( CDU) wie auch Joachim Winkler ( SPD), dass das PSV-Stadion aufgewertet werden soll. Die Ausschussmitglieder stimmten für den Antrag auf Fördermittel. PSV-Vorstandsmitglied Raimund Kraft freut sich über die Zustimmung und hofft, dass die Bürgerschaft dem Antrag ebenfalls folgt. Nach seinen Angaben könnten schon im neuen Jahr die Arbeiten beginnen. Kraft: „Ich freue mich über jedes Kind und jeden Jugendlichen beim Sport. In dieser Zeit machen sie etwas Sinnvolles und keinen Blödsinn.“

Von Heiko Hoffmann