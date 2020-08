Wismar

Irritierend, verwirrend, fesselnd, fragend, faszinierend, mystisch – Fotografie kann und sollte weit mehr sein als das Blümchen am Wegesrand oder der schnell mit dem Smartphone festgehaltene Sonnenuntergang. Die Fotoklassen und Ausstellungen von Knut Wolfgang Maron von der Wismarer Hochschule beweisen das seit Jahren.

Visueller Paukenschlag

Nun vereint Maron ehemalige und aktuelle Studierende zum großen letzten visuellen Paukenschlag. In der Grevesmühlener Malzfabrik, im Wismarer Schabbell und in der Galerie Kristine Hamann ist die „Neue Subjektivität“, wie Maron die Ausstellungsreihe Jahr für Jahr nennt, zu sehen.

„Es ist die letzte ihrer Art, der Abschluss einer großen Idee und ein kultureller Lichtblick im Jahr der Corona-Krise“, sagt Bürgermeister Thomas Beyer. „Die Fotoklasse gibt es seit 1992, die Ausstellungen in Wismar sind Tradition seit 2002“, erinnert er. Als die Fakultät Gestaltung der Wismarer Hochschule von Heiligendamm nach Wismar zog, hat Beyer, damals noch als Kultursenator, auch die Fotoausstellungen nach Wismar gelockt.

1000 Augen in Wismar und Grevesmühlen

„1000 Augen“ ist das diesjährige Ausstellungs-Triptychon überschrieben. „Das passt, ist doch der andere Blick auf die Wirklichkeit ganz anders als der eigene“, kommentiert der Bürgermeister bei der Eröffnung der Ausstellung im Hof des Schabbells am Freitagabend.

Und weiter sagt er: „Diese Blickwinkel sind aber auch das Salz in der Suppe, sie bringen uns weiter. In der Kunst sind sie das, was ein Kunstwerk vom Abbild unterscheidet.“ Oder eben vom tausendfach fotografierten Sonnenuntergang.

Kommunikation Fotograf, Bild, Betrachter

„ Subjektivität ist nicht nur ein Ausdruck dessen, was der Künstler empfindet, sondern auch der Eindruck des Betrachters“, bringt der Bürgermeister das Grundproblem der Kommunikation auf den Punkt, das in der Kunst allerdings spannende Früchte trägt.

Auf die Frage nach dem Hintergrund seines Fotos gibt Thanh Long aus Berlin die Frage zurück: „Was siehst du?“ Blüten, vielleicht fallend, etwas Bewegung. Vielleicht Vergänglichkeit? Er nickt und erzählt von der Oberfläche eines Sees im heimatlichen Vietnam, die er nach einem Regen fotografiert hat.

Die Kunst des Moments

„Fotografie ist der Moment, der im nächsten Augenblick schon vergangen ist“, philosophiert er. Für ihn zeigt das Bild die Schnelligkeit, mit der Vietnam sich derzeit verändert. Der tote Fisch und der Plastikmüll zwischen den Blütenblättern fallen erst beim zweiten, dritten Blick auf.

„Das ganze Leben auf einem Bild!“, kommentiert der Künstler. Von 2001 bis 2006 hat er in Wismar Kommunikationsdesign und Medien studiert, danach Kunst in Leipzig. Das „Fotojahr“ bei Professor Maron war prägend. „Eines der schönsten Studienjahre!“

Prägender Professor

Auch Lydia Proft (38) aus Berlin dankt für die Erfahrung. „Wir sind mit der Fotoklasse zur Ausstellung von Marons Bilder nach New York geflogen!“ Knut Wolfgang Maron, so erzählt sie weiter, hatte seine Ehemaligen wie sie während des Corona-Lockdowns aufgerufen, Bilder für die Ausstellung einzureichen. „Ich war mit den Kindern in Berlin in der Wohnung eingesperrt“, erklärt sie die Auswahl.

Sie zeigt ältere Urlaubsmotive, die in ihrer Abstrusität genauso zur Zeit passen. Erstens sind die Bilder menschenleer, dazu machen sie Sprache in Form von Werbeschildern in einem ungewöhnlichen, oft gesellschaftskritischen Gesamtkontext sichtbar. Wie beim „Safari“-Motiv unter eben dieser Reklameanzeige – weiße Plastikstühle und frisch gemähter Rasen.

Lyrik und Nahaufnahmen

Babette Liebisch hat ihren Fotos Gedichte von Christian Schmidtke zugeordnet. Das Detail eines Fensterrahmens hat sie so nah fotografiert, dass die Zuordnung ohne ihre Erklärung unmöglich ist. Aus dem Detail wird eine grafische Arbeit, komplett losgelöst vom Objekt.

Christian Schmidtkes Gedicht dazu heißt „Ein Blick“: „Mein erster Blick in letzter Zeit, war durch den Dreck der Scheibe. Dort sah ich sie, die Frau im Kleid, die Kunst aus Samt und Seide.“

Selbstbildnisse

Auch Paetrick Schmidt, gebürtig aus Wismar, spielt mit der Sprache und dem Kontext. Er zeigt eine Serie von inszenierten Selbstbildnissen. Mit Beule in der Hose und Eimer auf dem Kopf nach „Likes“, also Anerkennung haschend oder unterm Miniregenschirmzelthybriden mit dem Schild „Trautes Heim Glück allein“.

Mut auf das Spiel mit der Wirklichkeit

Chemische Experimente mit analoger Fotografie, das Spiel mit Schärfe oder Unschärfe oder mit sich selbst als Fotoobjekt – Maron lehrt fotografische Freiheit und den Mut, mit der Technik und dem jeweils ganz persönlichen Abbild der Wirklichkeit zu spielen.

Das zeigen die Ausstellungen jedes Jahr. Im begleitenden Katalog zur Ausstellung schreibt Knut Wolfgang Maron: „Denn die Bilder sind ja nur Verweise auf die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist komplex.“

1993 ist er zum Professor für „Entwerfen Fotodesign, insbesondere experimentelle Fotografie“ an der Hochschule Wismar berufen worden. Mit Ablauf des 31. August wird er emeritiert und somit am 1. September seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Drei Ausstellungen mit „1000 Augen“ Bis zum 4. Oktober ist die Fotoausstellung im Wismarer Schabbell an der Schweinsbrücke zu sehen, bis Ende August täglich von 10 bis 18 Uhr. Ab September ist montags geschlossen. Die Ausstellung in der Malzfabrik Grevesmühlen ist bis zum 29. September zu sehen, Öffnungszeiten: Montags und mittwochs von 8 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 14 Uhr. Es werden Arbeiten gezeigt von: Katrin Amft, Anna Birkefeld, Evelina Boger, Sally Frey, Damian Gerbaulet, Marc Grümmert-Geers, Loreen Hinz, Britta Huntemann, Dietmar Kampf, Michael Kewitsch, Stefan Kratz, Kristin Leißner, Babette Liebisch, Thanh Long, Knut Wolfgang Maron, Katrin Michalski-Möller, Jonas Mercado Reyes, Frank Olias, Lydia Proft, Jeanine Reddin, Janet Riedel, Tatjana Shanina, Paetrick Schmidt, Christian Schmidtke, Heidi Schneekloth, Hannes Schüler, Andreas Schwartz, Steffen Stender, Jens Wisotzky und Janet Zeugner. Zur Emeritierung Knut Wolfgang Marons sind seine „Bilder über Landschaften“ bis zum 12.9. in der Galerie Kristine Hamann an der Wismarer Schweinsbrücke zu sehen, jeden Montag, Mittwoch, und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, jeden Samstag bis 17 Uhr.

Von Nicole Hollatz