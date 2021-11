Martinsmarkt in Ilow läutet Weihnachtszeit ein

Ilow

Zum 14. Martinsmarkt im Klanghaus Ilow hat am Sonntag der Verein Kulturwirkstatt Ilow e. V. geladen. Vereinsmitglied und Organisatorin Erika Godemann: „Im August habe ich mit den Vorbereitungen begonnen, den Kontakt zu den Händlern aufgebaut und sie für unseren Markt gewonnen, habe alle Anträge an die Kommune gestellt und mir ein Team für den Martinstag zusammengestellt. So läuft heute wieder alles wie am Schnürchen.“

Vielfalt erfreut Besucher

17 Händler konnte Erika Godemann für den Markt gewinnen, darunter eine Gulaschkanone aus Neuburg, „womit sich das aufwendige Vorbereiten des Mittags erledigt“, freut sich die Vereinsvorsitzende Heidrun Teichmann.

Heidrun Teichmann (r.), die Vereinsvorsitzende der Kulturwirkstatt Ilow e. V., begrüßt die Gäste des Martinsmarktes und stellt die Organisatorin des Martinsmarktes, Erika Godemann, vor. Quelle: Kerstin Erz

Die bunte Angebotsmischung kam bei den Besuchern an. Die Händler verkauften ihre Waren dem Heiligen Martin entsprechend preiswert und gebend.

Martinsmarkt gut für die Vereinskasse

Der Erlös aus dem Martinsmarkt, der sich aus dem Kuchenverkauf (die Standgebühr für die Händler war ein Kuchen) und aus einer reichhaltig bestückten Tombola sowie aus einer schlussendlichen Sammelaktion ergibt, wird für das Klanghaus Ilow eingesetzt. „Wir sind ja als Verein die Besitzer dieses Hauses. Da es aus Holz ist, benötigt es sehr viel Pflege“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Klanghaus-Verein will Projekt umsetzen

„Momentan sind wir dabei, den Parkplatz fahrzeugtauglich zu machen, was er zurzeit noch ganz und gar nicht ist. Im letzten und in diesem Jahr hatten wir nicht sehr viele Einnahmen. Auch wenn wir in diesem Jahr bedeutend mehr Veranstaltungen organisiert haben, ist das meiste doch für Gagen weggegangen. Dazu die Strom- und Wasserpreiserhöhungen. Unter dem Strich bleibt immer nicht viel übrig“, so Heidrun Teichmann.

7000 Euro aus Förderung

Um so glücklicher war sie, dass der Verein in diesem Jahr noch über die LEADER-Förderung 7000 Euro für die Parkplatzbeleuchtung und die Innenrenovierung, wie Malerarbeiten und Fußbodenpflege, bekommen konnten. Das wurde dann auch gleich alles im August erledigt, sodass der Martinsmarkt nun wieder in einem schicken Haus stattfinden konnte.

Viele Händler sind Stammkunden

Viele Händler sind schon über Jahre dabei. Karen Schoof und Birgit Riebe zum Beispiel, die Weihnachts-, Oster-, Glückwunsch- und Künstler-Karten für UNICEF verkaufen. Oder Roswitha Heyna, Lisa Brinker und Annegret Kley von der Handarbeitsgruppe im Arbeitslosenverband Ortsgruppe Bad Kleinen. Sie waren alle drei selbst einmal arbeitslos, hatten in der Zeit die Handarbeitsgruppe gegründet, um eine gemeinsame Beschäftigung zu haben. „Wir sind 13 bis 14 Personen, die sich einmal in der Woche zum Häkeln und Stricken und so weiter treffen und die nächsten Vorhaben besprechen. Der Erlös geht in die Vereinskasse“, erklärt Lisa Brinker.

Brigitte Ceslowski mit ihren Ostsee-Seifen fällt dem Besucher gleich zu Beginn ins Auge. Ihre Seifen sehen einfach zum „Anbeißen“ aus. Eine gute alte Bekannte ist auch Traute Hammersdorfer mit ihrer selbst kreierten Keramik.

Das Dreigestirn Gudrun Genrich, Rita Kruse und Jutta Riedel hat wohl den buntesten und aufwendigsten Weihnachtsstand auf diesem Markt, wo so manche Besucherin die Qual der Wahl hat: ob bei Helmut Pansch mit seinen wundervoll gedrechselten Holzschalen und Kerzenleuchtern, ob Karten und Lichter aus Kulis Bastelstube in Neuhaus, ob Honig, Fleisch und Wurst, ob Marmeladen und Säfte, typische Flohmarktangebote oder Schickes von Modedesignerin Frauke Goldhammer. Mit ihrer Kollektion im kleinen Stil war sie erstmals zu erleben. Mit ihren Modenschauen ist sie im Klanghaus Ilow allerdings schon bestens bekannt.

Von Kerstin Erz