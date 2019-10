Martinsmarkt in Wismar eröffnet: Kunst und Leckeres aus der Region

Wismar

Die Tannenbäume, Zapfen und Sterne von Birgit Schöner ziehen in der Wismarer Markthalle viele Blicke auf sich. Gemacht sind die aus dünnen Papierrollen, die sie zu Kunststücken geflochten hat. Damit sie immer genug Material zum Basteln hat, packt ihr Mann Matthias mit an – auch beim Martinsmarkt in der Markthalle. Immer wieder greift er in einen Karton mit Werbezetteln. Mithilfe eines Schaschlikspießes dreht er Blatt für Blatt zu unterschiedlichen langen Röllchen und reicht sie seiner Frau. „Früher habe ich etwa 30 Stück in einer Stunde geschafft, jetzt schaffe ich bis zu 200“, erzählt er stolz.

Basteltechnik im Internet entdeckt

Durch Zufall hat Birgit Schöner die Basteltechnik im Internet entdeckt. „Ich wollte einen Adventskalender basteln und habe nach Anregungen gesucht“, erzählt sie. Dabei ist sie auf „Upcycling mit Papier“ gestoßen und neugierig geworden. Sie probiert es aus und ist begeistert. Mittlerweile fährt das Ehepaar zu unterschiedlichen Märkten, um ihr Kunsthandwerk anzubieten. Das kann auch mit Lichterketten und Teelichtern versehen werden. Und es gibt es in verschieden Farben. Dafür werden die Röllchen mit Buntlack besprüht. „Das Hobby entspannt uns“, sagt Birgit Schöner und flechtet weiter.

Martina Holert von der "Männerhobby"-Brennerei zeigt die Liköre, die in der Nähe von Rostock entstehen. Quelle: Kerstin Schröder

Verschiedene Kunsthandwerker und Händler präsentieren ihre Arbeiten bis Sonntag in der Wismarer Markthalle – selbst gezogene Kerzen, Taschen, Schmuck und Holzprodukte. Martina Holert hat viel Flüssiges dabei, unter anderem Gin, der mit Tannennadeln aus der Rostocker Heide entsteht. „Wir haben eine Ernteerlaubnis, dass wir Zweige von den Bäumen nehmen dürfen“, berichtet die Mitarbeiterin der „Männerhobby“-Brennerei in Klein Kussewitz ( Landkreis Rostock). In deren Geisten schlummern Himbeeren aus der Nähe von Wismar, Sanddorn vom Darß, Pflaumen aus Schwaan, Erdbeeren aus Rövershagen, Johannisbeeren aus Teterow. Der „Försters Heide Gin“ ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt in diesem Jahr in London.

Nachfrage nach Likören ist groß

47 verschiedene Spirituosen, darunter seit knapp zwei Jahren auch Gin, werden inzwischen in der 800 Meter großen Halle vor den Toren Rostocks hergestellt. Eigene Produkte, aber auch Entwicklungen für Auftraggeber, so der Erdbeer-Gin für Karls oder eine Gin-Kreation für das Upstalsboom-Hotel in Kühlungsborn. Passend zur Weihnachtszeit wird in Wismar auch Eierlikör angeboten. Die Nachfrage nach den Produkten ist so groß, dass eine zweite Brennblase a 300 Liter angeschafft worden ist. „Die können sich neugierige Besucher am 11. November beim Tag der offenen Tür anschauen“, verrät Martina Holert.

Marita Riegel vom Verein Licht am Horizont bastelt mit den Kindern. Das Material hat sie im Wald gesammelt. Quelle: Kerstin Schröder

Damit Eltern und Großeltern in Ruhe durch die Halle bummeln können, hat der Verein Licht am Horizont zwei Basteltische aufgestellt. Auf denen liegen jede Menge Nüsse, Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen, Baumscheiben und Pilze. Die können die Kinder zu Figuren und Gestecken zusammenfügen. Die Wismarerinnen Marita Riegel und Renate Messe haben dafür den Wald durchstöbert und helfen den kleinen Marktbesuchern auch beim Basteln. „Die verwenden gerne Glitter, sogar die Jungs“, berichtet Marita Riegel. Bezahlen müssen die Kinder nichts, Spenden sind willkommen. Sie werden für die Vereinsarbeit genutzt – Licht am Horizont kümmert sich um Kinder aus finanzschwachen Familien.

Eine kleine Cafeteria sorgt mit Kaffee, Kuchen oder Gänseschmalz für Stärkung der Marktbesucher, draußen gibt es Obst, Mutzen und ungarische Spezialitäten. Der Wismarer Martinsmarkt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

