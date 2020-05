Maschinen, Bier und Tiere – Ausflugstipps zum Herrentag in Wismar

Wismar

Im 15. Jahrhundert war das Bierbrauen ein Haupterwerbszweig in Wismar. Auch heute wird noch Bier gebraut – zum Beispiel im „Brauhaus am Lohberg zu Wismar“. Dort werden verschiedene Biere hergestellt. Zurzeit wird gerne Wismarer Maibock ausgeschenkt. Das und weitere Sorten können am Herrentag probiert werden.

Ab 10.30 Uhr öffnet das Brauhaus. Nicht nur Männer sind willkommen, auch Familien können reinschauen und gemeinsam essen – natürlich auch nach dem Vatertag. Es gibt Tische innen und außen. Auch viele andere Gaststätten in Wismar und Nordwestmecklenburg haben geöffnet und freuen sich nach wochenlanger Zwangsschließung über jeden Gast.

Technik und Oldtimer

Neben Fahrzeugen ist im Kreisagrarmuseum alte Technik zu bestaunen – wie der Pflug. Quelle: Kreisagrarmuseum

Und was mögen viele Männer gerne anschauen? Na klar, Maschinen und Technik. Einige ältere Gegenstände aus der Landwirtschaft sind im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg zu sehen. Auf dem oberen, zum Teil überdachten Freigelände stehen größere landwirtschaftliche und technikhistorische Maschinen, Geräte und Anlagen. Markant sind zum Beispiel eine Wasserhebeanlage mit Windrad aus den 1920er-Jahren, der originalgetreue Nachbau eines sogenannten „Schweinepilzes“, eine Stromerzeugeranlage von 1924 und ein spezielles Agrarflugzeug tschechischer Produktion von 1967. Geöffnet ist das Museum täglich von 10 bis 16 Uhr.

Der Lübzer Oldtimerclub will am Herrentag mit alten Treckern und Traktoren anreisen. Fahrer von besonders alten Fahrzeugen – Baujahr vor 1930 – werden eine kleine Aufmerksamkeit erhalten.Gäste, die diese Fahrzeuge auch noch sehen wollen, müssen auf etwas Glück am „späten Vormittag“ hoffen. Denn eine Uhrzeit für den Besuch am Herrentag gibt es nicht. Der Eintritt ins Museum kostet für Erwachsene 3 Euro, Kinder im Vorschulalter kommen kostenlos hinein. Speisen und Getränke können nicht angeboten werden.

Tierbabys in Wismar

Tiere anschauen, etwas essen und spielen – all das ist im Heimattierpark Wismar möglich. Dort können Herren, die mit der Familie etwas unternehmen möchten, einen Abstecher unternehmen. Süßen Nachwuchs gibt es bei den Kattas, Mufflons, Schafen und Ziegen. Die Gastronomie und der Spielplatz sind geöffnet. Nur das große Trampolin bleibt noch zu – wegen der vorgegeben Abstandsregeln. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Park ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Kerstin Schröder