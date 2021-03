Maschinenausfall bei Schlepper: Fahrrinne zum Wismarer Hafen blockiert

Wismar

Am Dienstagabend ging plötzlich nichts mehr in der Fahrrinne zum Wismarer Hafen. Grund war ein Maschinenausfall bei einem Schlepper. Er war gegen 18.30 Uhr nicht alleine unterwegs, sondern hatte einen Frachtponton aus dem Hafen manövriert. Dabei kam es zu einem Maschinenausfall, wodurch der Schlepper und der Ponton nicht mehr gesteuert werden konnten. Der Schleppverband berührte den Grund der Fahrrinne und musste kurz hinter der Seebrücke in Wismar-Wendorf notankern. Quer in der Hafenzufahrt kam er zum Stehen.

Weg für Frachter versperrt

Das Fahrwasser wurde daraufhin für mehrere Stunden für die übrige Schifffahrt gesperrt. Zwei Frachtschiffe mussten deshalb vorübergehend in der Wismarbucht ankern und konnten ihre Fahrten in den Hafen erst gegen 1.15 Uhr fortsetzen. So lange dauerte es, bis zwei andere Schlepper den Havaristen zurück in den Hafen gebracht hatten.

Unfallstelle abgesichert

Die Wasserschutzpolizei Wismar sicherte die Unfallstelle mit einem Streifenboot und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Weiterhin wurde durch die Verkehrszentrale Wismar (überwacht und koordiniert den Schiffsverkehr im Seeraum Wismarbucht) das Mehrzweckschiff „Arkona“ zur Absicherung der Unfallstelle angefordert. Der Schleppverband darf erst einmal nicht mehr weiterfahren, bis die Unfallursache und das Schadenshöhe geklärt sind. Das soll voraussichtlich im Laufe des heutigen Mittwochs passieren. Personen wurden nicht verletzt, Gefahrstoffen sind nicht ausgetreten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder