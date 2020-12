Wismar

Während andere Städte und Gemeinden im Land in ihren Fußgängerzonen inzwischen eine Maskenpflicht durchsetzen, ordnet die Hansestadt Wismar eine solche noch nicht an. Bislang gilt lediglich: Nur an den Markttagen gilt auf den Plätzen am Markt, am Kagenmarkt und in Wendorf eine Maskenpflicht. Auch an den vier Buden, die zurzeit den Weihnachtsmarkt zumindest etwas ersetzen sollen, gilt es, eine Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Die Hansestadt Rostock hat bereits eine Maskenpflicht auf ihrer Bummelmeile in der Kröpeliner Straße von 10 bis 19 Uhr eingeführt. Für Wismars Einkaufsstraße Hinter dem Rathaus gilt die noch nicht. Ab Mittwoch, wenn die meisten Läden schließen müssen, dürfte sich das Geschehen dort sowieso beruhigen.

Sieben Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten am Wochenende

„Das Ordnungsamt hat am Wochenende dort kontrolliert, es hat kein sehr großes Gedränge gegeben“, berichtet Rathaussprecher Marco Trunk. Allerdings meldet das Amt sieben Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten bezüglich der aktuellen Corona-Landesverordnung. Unter anderem wurden private Feiern mit mehr Teilnehmern als erlaubt gemeldet.

Aus der Kreisverwaltung hieß es am Freitag, dass eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht im öffentlichen Raum an bestimmten Orten aus den Meldungen der Gemeinden und Ämter erarbeitet werde. Erwartet wird diese Allgemeinverfügung noch Anfang der Woche.

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) appelliert zudem noch einmal an die Hansestädter und verteidigt den für Mittwoch angekündigten Lockdown: „Es ist wichtig, dass jetzt konsequent gehandelt wird, um die Corona-Zahlen nicht noch weiter aus dem Ruder laufen zu lassen. In diesem Sinne ist es richtig, noch vor Weihnachten die Regeln zu verschärfen. Jetzt kommt es darauf an, dies zügig und klug umzusetzen. Ich bitte darüberhinaus, dass jeder auch für sich selbst und andere Verantwortung übernimmt.“

Von Michaela Krohn