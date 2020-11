Maskenpflicht auf dem Wismarer Markt: Jetzt bleiben die Kunden weg

Wismar

„So einen Quatsch habe ich noch nie erlebt“, das sagt einer der Händler auf dem Wismarer Markt. Was er meint, ist die Maskenpflicht, die seit dieser Woche auch auf den Wochenmärkten in der Hansestadt gilt und somit auch auf dem Marktplatz in der Altstadt.

Zwischen Wasserkunst und Rathaus geht es jetzt nur noch mit Maske. Der Händler möchte seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen, berichtet aber: „Seit es die Maskenpflicht gibt, habe ich kaum noch Kunden.“

Händler: Menschen sind verunsichert und kommen nicht mehr zum Markt

Verstehen könne er vor allem nicht, dass auf dem riesigen Marktplatz, der mit knapp 10 000 Quadratmetern einer der größten in ganz Norddeutschland ist, eine Maskenpflicht besteht. Auf dem Boulevard Hinter dem Rathaus – also nur wenige Meter weiter – diese Regelung nicht gilt. „Dabei sind dort genauso viele Menschen auch dicht an dicht unterwegs“, sagt der Händler.

Ein anderer Händler pflichtet ihm bei. Nicht nur die Touristen würden inzwischen fehlen, die auch gern auf dem Markt regionale Produkte für Zuhause kaufen. Vor allem viele ältere Menschen seien nach Ansicht der Händler noch verunsicherter – vor allem, wenn sie sähen, dass die Durchsetzung der Maskenpflicht auch kontrolliert wird. Die meisten Händler trugen am Donnerstag selbst auch keine Maske. So zeigt sich der Wismarer Marktplatz am Donnerstag offensichtlich wenig besucht. Schlange stehen, um etwas zu kaufen, musste an diesem Tag niemand. Auch die Abstände waren wegen der wenigen Besucher gut einzuhalten.

Seit dieser Woche herrscht eine Maskenpflicht auf den Wismarer Wochenmärkten. Händler beklagen nun, dass die Kunden wegbleiben. Quelle: Michaela Krohn

Wachdienst kontrolliert, ob Marktbesucher eine Maske tragen

„Ein Wachdienst kontrolliert, ob die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten eingehalten wird“, bestätigt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Die Stadt hatte schon am Mittwoch verkündet, dass sie mit der Pflicht, eine Maske auf den Wismarer Märkten tragen zu müssen, die Verordnung des Landes durchsetze. Das gilt für alle Wochenmärkte, die in Wismar stattfinden – dienstags, donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr und sonnabends zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Marktplatz.

In Wendorf auf dem Platz des Friedens gilt das gleiche dienstags und donnerstags von 8 bis 15 Uhr und am Friedenshof in der Bürgermeister-Haupt-Straße freitags von 8 bis 14 Uhr. Die Hansestadt Wismar weist zudem ausdrücklich darauf hin, das diese Regelung auch gilt, wenn man den Platz nur überqueren und gar nichts bei einem der Händler kaufen möchte.

Wer eine Bratwurst im Gehen isst, muss keine Maske tragen

Ein Mitarbeiter des Wachdienstes beschreibt der OZ seine Beobachtungen vom Donnerstag: „Obwohl an allen Zugängen zum Markt Hinweisschilder aufgestellt sind, waren vor allem in der ersten Tageshälfte noch viele Menschen ohne Maske unterwegs.“ Sie müssten sich erst daran gewöhnen, dass sie nun auch im Freien einen Mund-Nase-Schutz tragen sollen. „Ich musste schon einige Leute darauf hinweisen, die Maske aufzusetzen. Es ist aber auch knifflig. Wenn sie mit einer Bratwurst oder Zigarette über den Markt laufen, haben sie die Maske natürlich nicht auf“, berichtet er.

Ein älteres Ehepaar, das den Markt überquert, scheint zumindest am Donnerstag zu den Wenigen zu gehören, das keinen Ärger über die Masken empfindet: „Wenn das jetzt auch zu den Vorsichtsmaßnahmen gehört, halten wir uns daran. Die Maske tut uns nicht weh.“

Von Michaela Krohn