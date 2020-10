Maskenpflicht im Unterricht? Das sagen Lehrer aus der Region Wismar 

Wismar

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, wird über eine Ausbreitung der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht immer wieder diskutiert. „Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen werden“, sagt Uta Vandreier, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ in Bad Kleinen. Ihre Lehrer und Schüler würden von einer besonderen Situation profitieren: „Unsere Schule scheint für Corona gebaut worden zu sein“, sagt sie und erläutert: „Wir haben zwei Schulgebäude, so sind die jüngeren und älteren Schüler schon mal voneinander getrennt.“ Zudem verfüge die Regionalschule über drei separate Eingänge. So hätten die Klassen 5 und 6, die Klassen 7 und 8 sowie die Klassen 9 und 10 jeweils ihren eigenen Zugang zum Gebäude. Auch genügend Toiletten seien vorhanden, um die Gruppen getrennt voneinander zu halten. „Viele Schulen haben diese Voraussetzungen nicht“, erklärt Uta Vandreier.

Verlässlicher Unterricht wichtig

Carola Hartstock von der Schule Am Rietberg in Neuburg würde alle angeordneten Maßnahmen mitmachen, wenn damit „ein verlässlicher Unterricht stattfinden kann“, betont die Schulleiterin. Sie räumt aber auch ein, dass Unterricht mit Maske für die Kinder schwieriger ist – zum Beispiel bei Fremdsprachen. Neue Wörter richtig aussprechen zu lernen, funktioniere mit Maske nicht so gut. Die bisherige Maskenregelung, dass auf Fluren und überall dort, wo es eng wird, Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, klappe gut. Die Schüler würden sich an die Maßnahmen halten. „Sogar viele Grundschüler, die die Masken nicht tragen müssen, machen das freiwillig“, berichtet Carola Hartstock. Und noch eine gute Nachricht hat sie: Alle 21 Schüler der neunten Klasse hätten Praktikumsplätze gefunden, die Praktika beginnen am 4. November.

Das sagen OZ-Leser

Die Leser der Wismarer OSTSEE-ZEITUNG sehen eine Maskenpflicht im Unterricht kritisch. Michaela Prohn, Mutter von zwei Kindern, hält nichts davon: „Außerhalb des Schulgebäudes treffen sich die jungen Leute sowieso. Da bringt es nicht viel, wenn sie denn im Unterricht eine Maske tragen!“ Lars Löwe unterstützt den Vorstoß ebenfalls nicht: „Das halte ich als Lehrer für mich persönlich und für meine Schüler für unzumutbar. Zumal man bei positiven Corona-Tests wahrscheinlich trotzdem noch die ganze Lerngruppe/Altersstufe in Quarantäne schicken würde.“Karsten Sommer schreibt: „Dass darüber überhaupt beraten wird, ist ein Unding. Kinder sollten keine Masken tragen müssen.“ Jennifer Mertineit kommentiert, dass Kinder durch die Maske nicht richtig konzentriert seien. Und Andrea Schröder-Romahn meint: „Irgendwann reicht es auch. Die Kinder sitzen mit Jacken in der Schule, da regelmäßig die Fenster geöffnet werden müssen. Und dann noch Masken.“

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hält Masken im Unterricht für nicht notwendig, solange die Infektionszahlen niedrig sind. Wenn sie aber bei steigenden Zahlen vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden, werde der Landkreis die Regelung unterstützen.

Von Kerstin Schröder