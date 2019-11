Wismar

„Wir sind das Volk“ – der Ruf halt über den Marktplatz und durch die Straßen Wismars. Immer wieder, immer lauter. 50 000 Menschen protestieren friedlich für Reformen in der DDR. Es ist die größte Demonstration in Norddeutschland und die größte, die es in Wismar je gegeben hat. 30 Jahre ist das her. Am Do...