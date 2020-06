Massenweise Wohnmobile auf Poel: Warum viele gegen Corona-Regeln verstoßen

Insel Poel

Die Touristen sind zurück in Wismar und auf Poel – und wie. Kaum sind die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern gelockert worden, sind die Urlauber wieder da. Vor allem Radfahrer und Wohnmobilreisende sind zurzeit in der Region unterwegs.

„Die Insel ist voll“, kommentiert Poels Kurdirektor Markus Frick. Jetzt, da Reisen wieder erlaubt sind, wenn auch mit Einschränkungen, erlebe die Insel zwei besonders auffällige Effekte. „Wir haben gerade unwahrscheinlich viele Radfahrer und enorm viele Wohnmobile auf Poel“, berichtet Frick. Die Anzahl der beiden Verkehrsmittel habe im Vergleich zu den Vorjahren extrem zugenommen.

Kurverwaltung: Gutes Radwegenetz auf und um Poel

„Über die Radfahrer freuen wir uns“, sagt Markus Frick. Das Radwegenetz auf und um Poel sei inzwischen so gut ausgebaut, dass alle gut fahren und die Insel erleben könnten. Sorgen machen Frick aber die vielen Wohnmobile.

„Wir haben gerade unwahrscheinlich viele Radfahrer und enorm viele Wohnmobile auf Poel“. Markus Frick, Kurdirektor der Insel Poel Quelle: Nicole Hollatz

Unklarheiten durch ständig veränderte Corona-Verordnung

Unsicherheit und Unklarheiten gebe es durch die sich ständig ändernde Landesverordnung zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Generell dürfen Urlauber wieder nach MV einreisen. In der aktuellen Version der Verordnung vom 23. Juni steht aber immer noch, dass dies nur mit Vorabbuchung möglich ist. Viele Wohnmobilisten stellen sich aber auf Parkplätze – obwohl die für Campingmobile gesperrt sind. Und genau das ist ein Problem. Denn übernachten darf in MV zurzeit nur, wer vorab eine Unterkunft gebucht hat. Und das geht als Wohnmobilreisender praktisch nur bei Campingplätzen. An den öffentlichen Parkplätzen in der Region hängen dazu auch Hinweisschilder. Camper sind ausdrücklich nicht gestattet.

Ministerium: Wohnmobilreisende müssen mindestens eine Übernachtung buchen

„Wohnmobilisten aus anderen Bundesländern sind Tagestouristen und dürfen derzeit nach aktueller Landesverordnung noch nicht nach MV einreisen“, heißt es auf OZ-Anfrage deutlich aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium. Wenn Wohnmobilreisende mindestens eine Übernachtung zum Beispiel auf einem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern gebucht hätten, dann dürfen sie bleiben – weil sie dann nicht mehr als Tagestouristen gelten.

„Die Zeiten für Wohnmobilreisende sind nicht einfach. Dass die Regelungen nicht überall auf Zustimmung treffen, ist nachvollziehbar“, sagt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Es werde dennoch eine nachweisbare Übernachtung benötigt, um Kontaktketten bei einem potenziellen Infektionsgeschehen nachvollziehen zu können. „Gesundheit steht dabei über allem. Deshalb gilt es bei allen Maßnahmen, Einheimische und Urlauber zu schützen“, so Bauer.

Kurdirektor: „Gefühlt sind wir schon in der Hauptsaison“

Weiteres Problem: Einige Wohnmobilfahrer würden sich nicht an die vorgesehenen Parkbuchten halten. „Gefühlt sind wir schon in der Hauptsaison“, sagt Poels Kurdirektor Markus Frick. Die meisten Gäste kämen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ein Hauptgrund für die vielen Camper auf der Insel ist aus Sicht der Kurverwaltung auch die Corona-Krise. „Sicher bekommen wir auch einen Schwung von denen ab, die sonst mit ihren Wohnmobilen in Richtung Südeuropa unterwegs gewesen wären“, sagt Markus Frick. Auch wünsche er sich, dass die Wohnmobilreisenden mehr auf der Insel einkaufen würden. Schließlich gebe es genügend Einkaufsmöglichkeiten und viele gute regionale Produkte.

MV ist nach Bayern beliebtestes Ziel für Wohnmobilreisende Mecklenburg-Vorpommern konnte laut dem Portal camping.info die Nächtigungen um 1,18 Prozent auf 5 069 639 Übernachtungen steigern. Damit ist der Nordosten nach Bayern die beliebteste Region für Camping-Urlauber. Noch nie gab es in Deutschland so viele Campingurlauber und Reisemobile wie 2019. Das Portal zählt allerdings nur die Übernachtungen auf Campingplätzen. Den Boom in der Camping-Branche bestätigt auch der Landesverband der Campingwirtschaft. „Das ist ein Trend, den wir seit Jahren beobachten“, sagt eine Sprecherin der OZ. Durch die Corona-Krise seien sicher noch mehr Camper auf deutschen Straßen unterwegs als in den Vorjahren.

Immer mehr Wohnmobile sind auf Deutschlands Straßen unterwegs

Fast alle Betreiber von Campingplätzen melden einen regelrechten Ansturm von Wohnmobilen und Wohnwagen. Und: Die Beliebtheit von Campingurlauben zeigt sich auch in den Zulassungsstatistiken von Freizeitfahrzeugen. Insgesamt sind in Deutschland 1 287 951 Freizeitfahrzeuge laut dem Internetportal camping.info zugelassen. Ein Plus von knapp sieben Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 53 920 Reisemobile (Bestand: 589 355, plus 10,6 Prozent) und 26 496 Wohnwagen (Bestand: 698 596, plus 3,6 Prozent) neu zugelassen.

Von Michaela Krohn