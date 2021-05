Matics: Vier Wismarer digitalisieren den Amateur- und Nachwuchsfußball

Wismar

Die Anwendung ist simpel. Um den Unterarm kommt das Band mit Sensor und Sender, der misst die Herzfrequenz in Echtzeit und funkt sie an den Trainer am Spielfeldrand. Der hat auf seinem Tablet oder Laptop so den Überblick, wie es seiner Mannschaft auf dem Platz geht. Wer verausgabt sich zu sehr, so dass das Verletzungsrisiko steigt? Wer könnte noch mehr geben? All das und noch viel mehr verrät die clevere Software Matchfield Tactics – kurz: Matics – dem Trainer.

Für professionelle Fußball- oder auch Handballteams ist diese digitale Technik seit Jahren Teil des Trainingsalltags. Amateur- oder Jugendvereine können von so einer kostenintensiven Ausstattung nur träumen, das wissen Daniel Drzewiecki, Karl Kober, Alex Papazoglou und Mirko Dahms. Genau dort wollen die vier Absolventen der Wismarer Hochschule ansetzen.

Crowdfunding für Markteintritt

Sie haben vor zweieinhalb Jahren das Projekt Matchfield Tactics ins Leben gerufen. Nun stehen sie mit ihrer Idee kurz vor dem Markteintritt. Vorausgesetzt, die Anschubfinanzierung kommt zusammen: 16 760 Euro für die erste große technische Ausstattung. Die wollen sie über ein Crowdfunding, über ein Spendenprojekt mit teils witzigen Gegenleistungen, zusammenbekommen. Unter www.fussball-crowd.de/matics gibt es die Mitmachmöglichkeit.

„Wir wollen den Jugend- und Amateurfußball auf ein neues Level heben“, erklärt Karl Kober. Dafür sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung auch für den Breitensport nutzbar gemacht werden – für ein vereinstaugliches Budget. „Im Nachwuchsfußball ist alles noch analog“, weiß der Informatiker (und Fußballer). Und so können Potenziale beim gemeinsamen Training nicht ausgenutzt werden.

Start-up aus Wismar für ganz Deutschland

Im letzten Jahr hatten die innovativen Wismarer ein Gründerstipendium und nutzten die Zeit, um an ihrer Plattform zu arbeiten. „Also der Software“, so Karl Kober. Die macht das, was ein erfahrender (und teurer!) Trainerstab sonst nach dem Spiel macht – sie analysiert die aufgelaufenen Spielerdaten und gibt, zusammen mit dem menschlichen Trainer und seinem Wissen um die Jungs und Mädels auf dem Feld Hinweise zur Verbesserung des Trainings und des Spiels. In Zukunft sollen so sogar taktische Hinweise dank „Deep Data Analytics“, sprich intelligenter Datenanalyse, möglich werden.

Die ist einsatzbereit und wird dank erster Tester weiter optimiert. Bisher testen die Nachwuchskicker vom FC Anker Wismar, vom FC Mecklenburg Schwerin und auch die der Jugendakademie vom Karlsruher SC die Technik im Feldversuch. Alex Papazoglou weiß, da konnte das Produkt mit seinem Mehrwert bisher in der Praxis schnell überzeugen, selbst bei sonst eher „analog“ eingestellten Trainern. „Die haben spätestens beim dritten Testtraining den Mehrwert erkannt“, freut sich Alex Papazoglou.

Geld für Großbestellung

Das Crowdfunding hilft, die erste Hardware zu finanzieren. Sprich die Wismarer Armbänder, die zur Software passen. 500 Stück könnten dann im Sommer, wenn der Mannschaftssport im Verein hoffentlich langsam wieder starten darf, von China nach Deutschland schippern. Ein vergleichbares Herzfrequenzarmband kostet, so die Jungunternehmer, um die 90 Euro. Die Wismarer Technik ist halb so teuer. „Bei gleicher Genauigkeit und neuster Technologie“, verspricht Alex Papazoglou.

Die jungen Unternehmensgründer haben selbst schon zusammen gut 30 000 Euro aus privaten Mitteln in ihr Herzensprojekt investiert, dazu gab es eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Jahr 2020. Die Hochschule Wismar mit ihrem Robert-Schmidt-Institut und dem neuen Wismarer Innovation-Port unterstützt mit Wissen, Beratung und mehr.

Nun hoffen sie auf die großen und kleinen Sponsoren und Unterstützer. Für 2500 Euro könnte zum Beispiel ein Firmenlogo auf die Plattform, für 600 Euro gibt es 11 dieser Armbänder fürs Team, für 20 Euro machen die Jungunternehmer 20 Situps gegen die Lockdownfunde, für 30 Euro läuft das Team 3 Kilometer – die Gegenleistungen sind wie oft beim Crowdfunding sehr kreativ. Die Aktion läuft noch bis 31. Mai unter www.fussball-crowd.de/matics.

Von Nicole Hollatz