Dorf Mecklenburg

„Mary“ steht auf dem Blatt Papier neben der Eingangstür ihres Quartiers im Hundehaus des Tierheims in Dorf Mecklenburg geschrieben. Darunter das kleine Wörtchen „lieb“. Das ist der Berner-Sennenhund-Mix in der Tat. Ein schönes Tier, dessen treuer Blick kaum zu widerstehen ist. Nur als die Hündin ihr Quartier für ein Foto verlassen soll, wirkt sie ein wenig verängstigt; verunsichert, was nun wohl auf sie zukommt.

Seit einer Woche ist „Mary“ im Tierheim. Sie ist anderes gewohnt – mit Herrchen, Frauchen und einem weiteren Vierbeiner um sich herum. Doch diesem gegenüber entwickelte „Mary“ zunehmend Futteraggressionen und schnappte schließlich zu.

Corona hinterlässt auch bei Tieren Spuren

Mit auffällig gewordenen Hunden haben Dorf-Mecklenburgs Tierheim-Leiterin Doreen Kuhn und die Vereinsvorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung e. V., Meike Gutzmann, derzeit vermehrt zu tun. Beide nennen sie ihre „Corona-Hunde“. Ja, die Pandemie hat auch bei ihnen Spuren hinterlassen. Mit dem Lockdown, dem damit verbundenen Homeoffice und der Kurzarbeit haben sich deutschlandweit nachweislich deutlich mehr Menschen ein Tier angeschafft. Erst wird es geliebt, geherzt und dann, wenn der gewohnte Alltag wieder beginnt, aus Zeitmangel vernachlässigt und nach zunehmend auftretenden anstrengenden, unbequemen Verhaltensmustern ins Tierheim gegeben oder ausgesetzt. Für das Tier ist es furchtbar.

Auch „Mary“ hat von jetzt auf eben ihre Bezugspersonen und ihr Zuhause verloren. Alles, was ihr bisher Sicherheit gab, ist weg. Im Tierheim muss sich die fast dreijährige Hündin erst einmal neu einfinden. „Wir hoffen, dass wir sie bald vermitteln können“, erklärt Doreen Kuhn. Interessenten können mit dem Tierheim Kontakt aufnehmen. „‚Mary‘ müsste aber als Einzelhund gehalten werden.“

Illegaler Welpenhandel boomt

Eine Geschichte hat auch eine weitere Hündin. In Corona-Zeiten war ihr aus dem Tierheim heraus ein neues Zuhause gegeben worden. Im Lockdown hatte sie ständig Menschen um sich. Als die wieder täglich zur Arbeit mussten, war der Vierbeiner auf sich allein gestellt. Er bellte von morgens bis abends das gesamte Mehrfamilienhaus zusammen. Da spielten die Nachbarn natürlich nicht lange mit. Die Hündin wurde wieder abgegeben. „Sie kann nicht mehr alleine sein“, erklärt Doreen Kuhn.

Ein großes Problem ist auch der Handel mit Welpen. Schmutzige Geschäfte waren in den vergangenen Monaten auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgedeckt worden. Der Verkauf von illegal gehandelten angeblich reinrassigen Welpen aus dem Ausland floriert im Internet. Heike Gutzmann hat dafür klare Worte: „Finger weg!“ In ausländischen Hundefabriken werden Tausende Vierbeiner produziert. Sie werden ungeimpft, krank und ohne oder mit gefälschten Papieren verkauft. „Den Rüden werden Hormone gespritzt, die Hündinnen werfen ohne Tageslicht, die Welpen werden ihren Geschwistern und ihrer Mutter entrissen. Das zeichnet sie fürs ganze Leben. Sie sind traumatisiert und viele sterben elendig“, verdeutlicht sie.

Dass der Handel für Kriminelle ein Milliardengeschäft ist, zeigt eine Statistik: In der ersten Jahreshälfte 2021 wurden deutschlandweit mehr illegal gehandelte Welpen gezählt, als im ganzen vergangenen Jahr. „Das muss gestoppt werden“, sagt Meike Gutzmann. „Selbst wenn man vielleicht einem Welpen aus dem Ausland hilft, sind 20 weitere in der Warteschleife. Mit dem Kauf werden nur die Kriminellen unterstützt. Sie machen weiter.“ Lieber solle man die Polizei rufen oder Kontakt mit Tierschutzvereinen aufnehmen, die mit Ämtern Kontakt aufnehmen und Anzeige erstatten. „Nur so kann man helfen“, so Gutzmann.

Tierheim steht mit Rat und Tat zur Seite

Der Meinung ist auch Norbert Schlösser, Tierheimchef in Rostock-Schlage. „Die Welpen sind als kleiner Wuschel gekauft worden. Mitunter sehen Familien vorab Fotos, die aber nicht den zum Verkauf stehenden Hund zeigen“, sagt er. Irgendwann komme das böse Erwachen: Der Hund wird größer als erwartet und ist in seinem Wesen auffällig, weil er nicht artgerecht gehalten wird. „Ich kenne Fälle, da sind ohne Wissen des Käufers Straßen- und Hütehunde oder Fehlzüchtungen verkauft worden. Die lassen sich nicht in Wohnungen halten.“ Auch Ungereimtheiten bei Impfungen kenne er zur Genüge.

„Die Hunde sind mit Beginn der Coronakrise von irgendwelchen dubiosen Händlern gekauft worden und zeigen jetzt nach anderthalb Jahren ihr wirkliches Wesen. Das wird uns die kommenden Jahre noch begleiten“, meint er. Würden sie nicht richtig erzogen, entwickeln sie ein Eigenleben, das die Besitzer vor große Probleme stellt und ohne Geduld und Hundeschule „kaum zu korrigieren ist“. Es vergehe kein Tag im Tierheim, an dem er keinen Anruf von besorgten Hundebesitzern bekommt. „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, denn es hat kein Hund verdient, im Tierheim eingesperrt zu sein und dort auf eine neue Familie zu warten.“

Geduld beim Hundetraining

Lassen sich Futteraggressionen wie bei „Mary“ oder Verlustängste und atypische Verhaltensweisen wie bei dem „Corona-Hund“ im Tierheim überhaupt abschalten? Mit sehr viel Geduld ja, bestätigt auch Doreen Kuhn. Aber das erste Lebensjahr des Hundes sei sehr wichtig. „Es ist die Prägephase“, weiß sie. In der Zeit würden Verhaltensmuster abgespeichert.

Nicht alle aufgenommen Tiere sind sofort vermittelbar. Es dauert mitunter ein Jahr, bis sie resozialisiert sind, manchmal sogar noch länger. Die Tierpfleger im Tierheim haben fürs ausgiebige Hundetraining keine Zeit. Sie müssen sich derzeit um 14 Hunde und etwa 50 Katzen kümmern. Deshalb lässt sich Doreen Kuhn nun ausbilden. In ihrer Freizeit stehen dann Maulkorbtraining, Vertrauensaufbau und das Deuten der Körpersprache an. „Die Hunde können nichts für ihr Verhalten“, verdeutlicht sie.

Vorgespräche und Nachkontrolle

Mit dem Vermitteln von Hunden macht es sich das Tierheim nicht zu einfach. „Wir führen Vorgespräche, fahren auch mit dem Hund zum Interessenten. Wir möchten den Tieren ein vernünftiges Zuhause bieten und hören auf unser Bauchgefühl“, erklärt Doreen Kuhn.

Zahlen und Fakten zum Tierheim Im Vorstand des Tierschutzvereins agieren sechs Frauen ehrenamtlich. Das Tierheim beschäftigt drei Tierpfleger, eine Bürokraft, eine Auszubildende und zwei junge Leute, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren. Als viertes von 27 Tierheimen in Mecklenburg-Vorpommern ist die Einrichtung in Dorf Mecklenburg mit der Tierheimplakette des Deutschen Tierschutzbundes ausgezeichnet worden. Mit diesem Qualitätssiegel wird dokumentiert, dass das Tierheim nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes geführt wird. Kontakt: Telefon: 038 41 / 790 179, E-Mail: info@tierheim-dorf-mecklenburg.de

Leider kam es auch schon vor, dass das Bauchgefühl täuscht. So spricht sie von Vorgesprächen, in denen sich Interessenten super verkauften. „Bei der Nachkontrolle stellten wir fest, dass es dem Hund nicht so gut in der Häuslichkeit geht und sie nicht tiergerecht gehalten wurden“, erinnert sie sich. Die Tiere werden dann umgehend wieder mitgenommen. Sie hätten auch schon von vornherein Interessenten abgelehnt. „Mir grault es schon, wenn die erste Frage lautet, wie teuer der Hund ist“, gibt Doreen Kuhn zu. „Tiere haben keinen Preis, sie haben einen Wert“, ergänzt Meike Gutzmann.

Ihren Wert hat auch „Mary“. Sie hat es sich wieder in ihrem Quartier im Hundehaus gemütlich gemacht. Aus den anderen Räumlichkeiten drängt mal hier und mal da ein Bellen. Sie ist anderes gewohnt.

Von Jana Franke