Mühlen Eichsen/Wismar/Grevesmühlen

Die Geschichten von Reinhold Lilie zaubern ein Lächeln ins Gesicht oder lassen grinsen – bei Kindern wie bei erwachsenen Lesern. Er schreibt moderne und gleichzeitig traditionelle Märchen und verankert sie in der Region, in der er lebt.

Zauberhafte Geschichten

Beispielsweise in der Geschichte vom Mädchen auf dem Teerdach, in der die Wismarer Häuser dank eines Zauberkieselsteins und zauberhafter Zufälle reden und erzählen können. Das Zeughaus, das dank der vielen Bücher im Bauch alles weiß, das Baumhaus, das ständig mit seinen Abenteuergeschichten angibt, und „Flachdach“, das Haus mit dem Teerdach, wo das Mädchen lebt und seine Mutter vermisst. Was für eine zauberhafte Geschichte und was für eine wunderbare Situationskomik in den Gesprächen!

„Es ist sehr wichtig, dass Kinder mit Märchen und regelmäßigem Vorlesen aufwachsen!“, erzählt Autor Reinhold Lilie. Er arbeitet als Schulbegleiter. „Ich merke, wie sehr sich die Kinder vom Buch wegbewegen. Es gibt nur noch wenige Kinder, die sich von Büchern fesseln lassen.“ Heute fesselt das Handy mit seinen Geschichten und seiner virtuellen Welt. Ein Phänomen, das er auch schon bei kleinen Kindern beobachtet.

Lesen und Vorlesen

Sein Buch darf und soll ein Gegenpol sein. Kleine Geschichten, die in 10 bis 15 Minuten vorgelesen sind und das hoffnungsvolle Ende zum entspannten Einschlafen und für gute Träume versprechen. Er entführt die kleinen und großen Leserinnen und Leser an Orte, die sie kennen. Den Wismarer Hafen, die kleinen Bronzeschweinchen von St. Nikolai oder Grevesmühlen, wo eine Zauberfeder ganz allein ihre wundersame Geschichte erzählt vom blinden Lukas, einem heilkundigen Mönch und dem Fährmann im Grevesmühlener Moor, der die Toten holt.

Tot und Integration – keine leichten Themen, die Reinhold Lilie fantasievoll und eben kindgerecht anpackt. „Man erklärt Kindern die Welt. Und das ist doch einfacher, wenn man es in Märchen verpackt und Fantasie und Realität sich mit einander verbinden.“ Dann, so seine Hoffnung, fangen Kinder an, Fragen zu stellen. Er hat das bei der Enkelin und ihren neugierigen Fragen erlebt.

Bilder im Kopf

Inspiration boten das Leben und der Alltag. Reinhold Lilie malt selbst auch Bilder – Stillleben. Und so lag es nahe, dass in seinen Geschichten Gegenstände eine tragende Rolle bekommen und lebendig werden. Die Bilder zum Buch hat aber der Bruder Joachim Lilie geschaffen – Aquarelle, die genauso Märchenwelt und Wirklichkeit miteinander verschmelzen lassen.

„Es ist wie mit einem Bild. Erst kommt die Idee, die zu einer kleinen Skizze wird.“ Die bespricht Reinhold Lilie mit seiner Frau Reni – ihr ist auch das Buch gewidmet. Aus dem Gespräch wächst nach und nach das ganze Märchen. Sechs Jahre sind zwischen dem ersten und dem letzten Märchen im Buch vergangen. „Wenn die Bilder im Kopf fertig sind, wird es rund!“ Und dann schafft der Autor das, was nur Bücher möglich machen: Es entstehen Bilder, die sich von Kopf zu Kopf fortpflanzen und dabei immer reicher und bunter und schöner werden.

Kein Verlag

Reinhold Lilie hat versucht, einen Verlag für sein Buch zu finden. „Das rechnet sich nicht, so ein regionales Kinderbuch“, kam als Antwort retour. Reinhold Lilie entgegnet: „Es rechnet sich schon, für die Kinder!“ Nun hat er das Buch selbst verlegt und hatte mit dem Wismarer Lektor Thomas Hanke einen „Glücksgriff“ für den letzten Schliff. Reinhold Lilie dankt lachend: „Der lektoriert sonst selten Märchen, aber es gab wunderbare Gespräche und Schnittpunkte!“

Thomas Hanke hat auch treffend den Klappentext geschrieben: „Die sechs Kunstmärchen in diesem Band sind traditionell und modern zugleich. Manche spielen in sagenhaften Zeiten und mit traditionellen Motiven, andere in der heutigen Zeit. Ein Vergleich mit Hans Christian Andersen liegt nahe, wobei alle Märchen eine hoffnungsvolle Sicht auf die Menschen und ihren Umgang mit der Welt einnehmen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kinder und Erwachsene können sich in die Figuren hineindenken und zu ganz eigenen Schlüssen kommen. So kann die kuriose Geschichte von dem alten Mann und der kleinen Hexe, die unerwartet in einem alten Haus aufeinandertreffen, je nach Alter ganz unterschiedlich auf die Leser/-innen oder die Zuhörer wirken.“

Dank ISBN (978-3-7543-3649-6) können die „Mecklenburger Märchen von den Brüdern Lilie“ überall bestellt werden, 140 Seiten, der Preis liegt bei 11,99 Euro.

Von Nicole Hollatz