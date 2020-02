Mecklenburg-Vorpommerns Filmgeschichte wird in Wismar präsentiert

Wismar/Schwerin

Einmal im Archiv stöbern – durch alte Dokumente und Aufnahmen. Möglich ist das am Tag der Archive. Der macht bundesweit auf die Arbeit der Archivare aufmerksam: das Bewahren von Kulturgütern, mit denen die Vergangenheit erforscht werden kann. Im zehnten Jubiläumsjahr präsentiert sich das Landesfilmarchiv MV erstmals an beiden Tagen: am 7. März gemeinsam mit dem Landeshauptarchiv in Schwerin und am 8. März im Filmbüro Wismar. Beide Einrichtungen werden ihre Medien auf vielfältige Art und Weise dem breiten Publikum zeigen. Passend zum Motto „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ können sich die Besucher auf einen Überblick über die Entwicklung in den letzten 100 Jahren freuen.

Film-Erbe des Landes wird in Wismar gesichert

Die Gäste können als Detektive der Geschichte Streifzüge durch die Filmgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns machen. Landesfilmarchivar Karl-Heinz Steinbruch steht an beiden Tagen für Gespräche zur Verfügung und wird unterstützt vom Team des Filmbüro MV. Es gibt kostenlose Führungen durch die Magazin- und Arbeitsräume des Archivs. Um 10 Uhr und 15 Uhr werden Stapel noch unbearbeiteter Filme gezeigt, der historische Schneidetisch sowie moderne Wiedergabetechnik. Und natürlich gibt es auch ein Filmprogramm – über die Konditorei und Schokoladenfabrik von L. Greve in Wismar aus den 1920er Jahren. Außerdem werden „Mit P-152 auf Hochseefischfang (1958 in Wismar) gezeigt und der Animationsfilm „ Cat Lake City“ von 2018, der durch die Filmförderung MV unterstützt wurde.

So ist der Bestand des Landesfilmarchivs jetzt

Zurzeit gibt es mehr als 7500 verzeichnete Filmtitel in der Datenbank, über 7100 verschiedene filmbegleitende Werbematerialien (Programmhefte, Szenenfotos, Pressematerialien, unter anderem aus den 1920er Jahren) sowie 4325 Plakate sowie historische und digitale Filmtechnik. Natürlich sind die Mitarbeiter ständig auf der Suche nach weiteren Schätzen, zum Beispiel alten Filmen, die von allgemeinem Interesse sind. Gesichert werden für Mecklenburg-Vorpommern wichtige überlieferte Filme und das audiovisuelle Erbe. Das Landesfilmarchiv ist vom Landeshauptarchiv für die Betreuung sämtlichen filmischen Archivguts beauftragt worden, von der Erfassung bis zur Auswertung.

Wer noch etwas auf dem Dachboden und im Kellern liegen hat, kann sich gerne im Filmbüro melden und das Material zur Erfassung und Archivierung übergeben. Möglich ist das in der Bürgermeister-Haupt-Straße Nr. 51 in Wismar. Weitere Informationen gibt es bei Karl-Heinz Steinbruch (Telefon 03841 / 618 100 und 0177 / 270 3045) sowie auf der E-Mail an: landesfilmarchiv@filmbuero-mv.de

