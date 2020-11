Rostock

Bunte Blätter, blaue See, roter Backstein: Auch im Herbst ist die Region zwischen Klütz und Graal-Müritz traumhaft schön. Gerade in diesem November, wenn uns viele Freuden corona-bedingt verwehrt bleiben, lohnt sich ein Ausflug in die Natur.

OZ-Reporter haben mit der Kameradrohne spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive aufgenommen – mit Blicken etwa auf Schloss Bothmer und Dassow in Nordwestmecklenburg, das Doberaner Münster und einen alten Karpfenteich der Zisterzienser im Wald bei Hütten oder den Schwanenteich in Rostock und den Strand von Graal-Müritz im Osten.

Sehenswerte Fotos aus der Vogelperspektive . . .

Zur Galerie Aus der Vogelperspektive zeigt sich die Region zwischen Klütz und Graal-Müritz auch im Herbst von ihrer schönsten Seite.

Von Andreas Meyer