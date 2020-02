Stove

Als der Müller Johannes Tiedemann 1889 die holländische Windmühle in Stove errichten ließ, wäre er bestimmt erfreut gewesen, dass es auch heute noch darin um Mehl für Brot geht. Der Windmühlen- und Museumsverein wurde 1989 gegründet, um das Gebäude zu erhalten. 1995 kam das Backhaus hinzu, für museumspädagogische Zwecke. Das Flügelkreuz der Erdholländer-Windmühle am Boiensdorfer Werder ist weithin sichtbar und zum Wahrzeichen geworden. Bei gutem Wetter findet dort Schaumahlen statt.

„Ich bin im Verein für die Jugendarbeit zuständig“, sagt Heike Tutlys. Sie studierte Betriebswirtschaft und orientierte sich nach der Wende um. „Da ich gerne filze, spinne, stricke und allgemein gern kreativ bin, übernahm ich auch das Backen dort“, sagt die 56-Jährige, die ursprünglich aus Neubukow stammt. „Wir bieten Brot, Brötchen und Kuchen an. Die Einnahmen gehen Zugunsten des Vereins.“

Vorheizen dauert vier Stunden

Das Vorheizen hängt vom Wind und der Beschaffenheit des Feuerholzes ab. „In der Regel dauert es vier Stunden“, so Heike Tutlys. Zuerst kommen die Sauerteigbrote in den Lehmbackofen, danach die Brötchen – Zwiebelbrötchen sowie dunkle Backwaren sind besonders beliebt. Zum Schluss backen wir Platten-Kuchen mit Kirschen, Pflaumen und Apfelmus. „Das ist so richtiger Mecklenburger Streuselkuchen.“

Heike Tutlys mit Broten aus dem Lehmbackofen in Stove an der Mühle. Sie gehört dem Windmühlen- und Museumsverein Stove an. Quelle: privat

Die Rezepte erhielt sie von alteingesessenen Frauen. „Von ihnen holte ich mir auch Backtipps. Es sind Arme-Leute-Rezepte mit wenigen Zutaten, die aber sehr gut schmecken.“ Mit dem Backofen gab es anfangs Probleme. „Er hatte keinen Schornstein, das qualmte enorm, bis einer angesetzt wurde“, erinnert sie sich. „Im vergangenen Jahr wurde ein neuer gebaut, der sauberer arbeitet. Endlich gehe ich mit meiner eigentlichen Haarfarbe nach Hause“, witzelt sie.

Radfahrer kommen zu Backtagen

„Die Region ist strukturschwach und ohne Lebensmittelgeschäft. Zu uns kommen auch viele Radfahrer“, sagt sie. „Manche Gäste bringen sogar eigenen Teig zum Backen, andere nehmen sich welchen von uns mit. Einige Besucher wollen wissen, wie wir backen, weil sie sich einen Ofen in den Garten bauen wollen. Ich gebe meine Erfahrungen gern weiter“, sagt sie.

Das Ehrenamt hat es in sich: „Im September bin ich meist ganz schön kaputt“, sagt Heike Tutlys, die dennoch weitermacht, denn es ist ja auch ihre Berufung. „Mühlenführungen finden meist schon ab Mitte März statt. Geöffnet ist normalerweise von April bis Ende Oktober von 10 bis 16 Uhr. Im Juli und August 10 bis 18 Uhr. „Wir halten uns nicht immer genau daran. Ich muss ja, wenn ich backe, schon um 6 Uhr hier sein und alles vorbereiten“, sagt Heike Tutlys.

Menge der Zutaten per Augenmaß

„Ich kann die genauen Zutatenmengen nicht nennen, weil ich alles per Augenmaß mache und in Massen backe.“ Für einen Blechkuchen aus Hefeteig „nehme ich statt Milch Wasser, keine Eier und keine Butter.“ In eine Schüssel mit warmem Wasser kommt Hefe und ein wenig Zucker. Alles sollte eine Viertelstunde ruhen. Dann werden Salz und Mehl untergemengt.

Der fertige Teig muss eine halbe Stunde ruhen, bis er ausgerollt und mit Früchten nach Bedarf bedeckt wird. Für die Streusel werden Margarine, ein wenig Zucker und Mehl vermengt mit etwas Backpulver – es macht die Streusel knuspriger, erklärt sie.

