Mecklenburger Bastelexperten geben Tipps für Weihnachts-Deko

Wismar/Bartenshagen

In der Vorweihnachtszeit dekorieren vor allem Frauen die eigenen vier Wände – um sich und die Familie auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Wer noch Tipps und Anregungen sucht, für den haben wir ein paar Ideen zusammengestellt.

Christine Neumann gibt an der Volkshochschule Wismar Kurse für Floristik und Dekoration. Zurzeit dürfen die nicht stattfinden. Deshalb bastelt Christine Neumann nun alleine zuhause ihre schönen Sachen für den Advent und für die Weihnachtszeit. Gleich mehrere Kreationen rund um die Amaryllis kennt die kreative Gestalterin. Die Haupt-Blütezeit der schönen, großen roten Blume geht von etwa Dezember bis Februar, daher ist sie als Advents- und Weihnachtsblume sehr beliebt. Christine Neumann nennt zwei trendige Methoden, mit denen man die Blume dekorativ ins weihnachtliche oder adventliche Wohnzimmer einbringen kann: die hängende und die gewachste Amaryllis.

Ein hängendes Amaryllis-Arrangement kann man in nur etwa zehn Minuten zaubern. Benötigt werden eine Amaryllisblüte, Klebestreifen, Rosenschere, Basteldraht, Schleifenband und ein Tannenzweig. Die Amaryllis am Stielende glatt abschneiden und das Ende mit Klebestreifen umwickeln. Den Basteldraht etwa zehn Zentimeter lang durchstechen und damit eine Schlaufe formen. Danach den Tannenzweig am Draht befestigen und den Klebestreifen mit Schleifenband umwickeln. An die Schlaufe dann noch Schleifenband befestigen, damit man die Amaryllis an die Lampe oder an das Fenster hängen kann. Bevor man die Amaryllis aufhängt, füllt man noch Wasser in den Stiel.

Gewachste Amaryllis liegen seit einigen Jahren im Trend. Man kann sie daher schon fertig bearbeitet kaufen, doch schöner ist es, man macht sie selber. Wie das geht, ist im Infokasten beschrieben. Gerne kann man Neumann auch wegen Tipps kontaktieren unter der E-Mail-Adresse stine-n@arcor.de.

Gemütlicher Kerzenschein

„Kerzenfee“ Manuela Werk betreibt ihre Kerzenscheune in einer rund 100 Jahre alten Bauernscheune in Bartenshagen in der Nähe von Bad Doberan. Sie gibt Tipps, worauf man achten sollte, wenn man lange Freude an einer Kerze haben möchte. Zunächst mal kommt es natürlich auf das Grundmaterial an: Eine handgezogene Kerze aus hochreinem Wachs brennt deutlich länger und auch sauberer als eine Billig-Presskerze. Doch man kann auch selber noch einiges dafür tun, damit die Kerze länger hält: „Es ist wichtig, dass man die Kerze lange genug brennen lässt, vor allem auch beim ersten Mal.“

Wie lange das genau sein sollte, hängt vom Umfang der Kerze ab. Bei einer dicken Kerze mit etwa sieben Zentimetern müssten es schon drei bis fünf Stunden am Stück sein, erklärt Werk. Ansonsten wird die Kerze von innen hohl, und brennt schon bald nicht mehr richtig. Man sollte auch darauf achten, dass der Docht nicht länger als ein oder zwei Zentimeter wird. Falls der Docht länger wird, sollte man ihn entsprechend abknipsen, dann brennt die Kerze länger und schöner.

Längeres Brennen

Auch für die Dekoration von eigenen weihnachtlichen Kerzen hat Werk Tipps parat. Es wäre keine gute Idee, Kerzen einfach mit Plastikartikeln oder anderen Objekten zu verzieren. „So ein Fremdkörper im Wachs, der bewirkt dann, dass die Kerze tropft“, erklärt die Kerzenspezialistin. Stattdessen sollte man sich im Bastelgeschäft dünne Wachsplatten besorgen, die es in allen möglichen Farben gibt. Daraus kann man sich dann Figuren, Muster oder Buchstaben ausschneiden und diese an die Kerze applizieren. Auch festliche Bordüren in Gold, Silber oder Bronze gibt es, die man zum Dekorieren der Kerze verwenden kann. Man sollte das Wachs bei Zimmertemperatur verwenden und möglichst nicht zu kalte Finger haben. Dann sind die Wachsstückchen weich genug, um sie problemlos an die Kerze heften zu können.

Als schöne weihnachtliche Aktivität für die ganze Familie empfiehlt Werk auch, selber Kerzen zu ziehen. Das sei allerdings schwieriger als einfach Kerzen zu gießen, am besten macht man das zunächst mal unter Anleitung. Das geht zum Beispiel bei Werk in der Kerzenscheune, zurzeit allerdings nur nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 038203/736617.

Schoko-Pfefferminz-Prozente

In „normalen“ Jahren würde Karin Fischer aus Rostock nun öfters auf den Rostocker Weihnachtsmarkt gehen und dabei eines nicht versäumen: den Stopp an der Bude, wo es den Schoko-Minttu gibt. Die Vorliebe für das finnische heiße, hochprozentige Schoko-Minz-Getränk teilt sie mit vielen Rostockern, meist gibt es lange Warteschlangen vor dem Stand.

„Dieses Jahr mache ich mir eben zuhause so etwas“, hat Karin Fischer beschlossen. Sie hat zwar festgestellt, dass die Minttu-Firma inzwischen auch einen fertigen Likör anbietet, der Schoko und Pfefferminz verbindet, den 35-prozentigen Minttu Choco Mint. Aber den findet sie schon von der Optik her enttäuschend, der ist nämlich durchsichtig. „Und wenn man es selber macht, kann man auch beliebig variieren.“

Scharfer Kakao

Grundsätzlich sei es einfach heißer Kakao mit einem Schuss Hochprozentigem mit Minzegeschmack. Da kann man zum Beispiel fertige Schokomilch nehmen oder einfach Schokodrinkpulver in Milch einrühren. Man kann aber auch einen luxuriösen Kakao selber machen, indem man Zartbitterschokolade grob hackt und in die Milch schmelzen lässt. Dabei nimmt man etwa 100 Gramm Schokolade auf einen halben Liter Milch. Ein Löffel Hoinig verfeinert den Geschmack zusätzlich. Auch für den Minze-Anteil hat man die Wahl: den originalen, hochprozentigen finnischen Minttulikör oder einen billigen Pfeffi aus dem Supermarkt. Bei der Mengenmischung ist man ebenfalls frei, meint Karin Fischer: „Ich kann viel Kakao nehmen und nur einen kleinen Schuss Minze zum Aromatisieren dazutun. Oder ich gieße ordentlich was in den Kakao, dass es richtig scharf wird.“

Experimente mit Minze

Karin Fischer hat auch mit frischer Minze experimentiert: „Mit frischer Minze ist der Geschmack zarter und es ist halt auch natürlicher, ohne die grünen Farbstoffe in den Likören.“ Dafür macht es etwas mehr Arbeit und dauert vor allem deutlich länger, das Getränk herzustellen. Fischer nimmt auf einem halben Liter Milch einen Bund Minze. Man muss diesen dann mindestens eine Stunde lang in der frisch aufgekochten Kakao-Milch ziehen lassen, damit die ordentlich Minze-Geschmack bekommt. Das ist auch kalt oder sogar eisgekühlt lecker. Wenn man es als heißes Wintergetränk will, muss man es dann noch mal warm machen.

Ihr Tipp: Wenn man noch fahren muss, generell den Kopf klar behalten will, oder für Kinder, dann kann man sich auch eine völlig alkoholfreie Variante herstellen. Dafür nimmt man für den „grünen Schuss“ einfach den Pfefferminzsirup, den man inzwischen in vielen Lebensmittelgeschäften kaufen kann.

Von Henrietta Hartl