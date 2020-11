Wismar

Es ist das schönste Lied der Welt und kaum einer kann es hören – zumindest nicht in den Clubs und Diskotheken. Denn die hat seit Monaten der Corona-Lockdown fest im Griff. Partys sind nicht erlaubt. Für DJ Peter Brandenburg aus Warin ist das keine gute Zeit.

Schließlich werden auch auf Partys Lieder bekannt gemacht und so weiter verbreitet. Genau das sollte mit dieser Produktion passieren. Doch die ist schon aus dem vergangenen Jahr. „Und länger warten wollten wir nicht“, betont der 36-Jährige.

Peter Brandenburg hat „Das schönste Lied“ zusammen mit Laurenz und und Daniel Volpe, einem Produzenten vom Bodensee, aufgenommen. Der Sänger und Songwriter Laurenz hat gerade erst eine goldene Schallplatte entgegen genommen – als Auszeichnung für das erfolgreiche Cover des Hits „Ohne Dich“ der Band Münchner Freiheit. Die Neuauflage hat Laurenz mit dem DJ-Duo „Anstandslos & Durchgeknallt“ aufgepeppt. „Das schönste Lied der Welt“ hat der junge Künstler selbst geschrieben und mit den anderen beiden Musikern im Studio dem Sound der Zeit angepasst.

Vierter gemeinsamer Song

Es ist das vierte Projekt der beiden Musiker. Peter Brandenburg hat mit dem Niedersachsen Laurenz bereits „Nur ein Tag“, „Lampenfieber“ und „Brief für mich“ als Eigenkompositionen veröffentlicht. Im August ist nun der neueste und vorerst letzte gemeinsame Song herausgebracht worden – inklusive Video. Das ist in Nordwestmecklenburg gedreht worden, größtenteils am Ufer des Groß Labenzer Sees in der Nähe von Warin.

Dort stehen ein bronzener Hirsch und ein Mausoleum, gebaut im Jahr 1914. Genau dort singt Laurenz über die Suche nach der großen Liebe, für die er sich „die Finger wund“ und „Das schönste Lied der Welt“ schreibt. Und während er sich seinem Herzschmerz hingibt, schaut er auf einen funkelnden, dunkelblauen See. Die Landschaftsaufnahmen sind beeindruckend – sogar viele Nordwestmecklenburger kennen diesen Ort noch nicht.

Bildergalerie: Einblicke in den Video-Dreh

Dreharbeiten am See

Gedreht wurde der Clip an einem Wochenende im August. Auch Peter Brandenburg ist darin zu sehen. Er fährt Laurenz im blauen Cabrio umher, und zum Schluss gibt es wie meist ein glückliches Ende. Ganz oben in die Charts hat es der Song bisher nicht geschafft.

Aber was den Wariner DJ freut ist, dass er bekannten Künstlern gefällt, unter anderem den Sängern Mickie Krause und Lucas Cordalis sowie Boxer Axel Schulz. „Sie haben zwar im Corona-Lockdown mehr Zeit, sich mit anderen Projekten zu befassen, aber eine Rückmeldung ist nicht selbstverständlich“, betont Peter Brandenburg.

DJ Peter Brandenburg legt in einem Club auf. Quelle: Oli Wehde

Er ist seit 20 Jahren Discjockey – nebenberuflich. Denn er hat den Rat seiner Mutter beherzigt: „Junge, mach’, was Du willst, aber habe immer einen festen Job.“ Den hat der 36-Jährige auch. Er ist gelernter Metallbauer. Während der Ausbildungszeit in Schwerin geht er als junger Mann zum Tanzen in die Diskothek „Gummibärchen“.

Dort sieht er den DJs zu und findet Gefallen an ihrem Job. So lernt er nicht nur den Metallbau, sondern auch das Auflegen von Schallplatten. Es ist der Anfang einer großen Leidenschaft. 400 Vinyl-Scheiben hat er immer noch zu Hause.

Seit 20 Jahren am DJ-Pult

Aufgelegt habe Peter Brandenburg nach eigener Aussage schon „in vielen bekannten Diskotheken“, auch in der Schweiz, Österreich und Italien. Seit 2005 organisiert er zudem Veranstaltungen im elektronischen Musik-Bereich – zuletzt das „Strand-OpenAir“ in Warin im September 2019.

Vor zwei Jahren hat er mit Fräulein Menke deren Neue Deutsche Welle-Hit „Tretboot in Seenot“ neu arrangiert – zusammen mit seinem damaligen DJ-Partner Philipp D. aus Blowatz bei Wismar. „Ich habe Franziska Menke in Hamburg kennengelernt, als sie Pakete auslieferte“, erinnert er sich. Jahre später habe er sie dann in der TV-Show „Das Dschungelcamp“ wiedergesehen und sie angeschrieben. Die Sängerin sei wie eine Mutti gewesen. „Sie hat selbst gemachte Hackbällchen mitgebracht, als wir uns das erste Mal im Studio getroffen haben.“

Wie geht es weiter?

Seit 2019 ist Peter Brandenburg auch politisch aktiv. Er gehört zur parteilosen Wählergemeinschaft „Zukunft Warin Ortsteile“ und ist 1. stellvertretender Bürgermeister. Hauptberuflich arbeitet er in der Mediengestaltung. In der Corona-Zeit ist ein sicheres Einkommen noch wichtiger geworden als vorher. „In den vergangenen Monaten hatte ich gerade mal zwei Auftritte, davon kann niemand leben“, bedauert der Musiker. Viele Künstler hätte es schlimm getroffen. Deshalb hofft er, dass die Veranstaltungsbranche schnell Hilfe bekommt.

In normalen Jahren spendet der DJ einen Teil seiner Gage für den guten Zweck. Auch dieses soziale Engagement sei zurzeit nicht möglich. Doch Musik will er auf jeden Fall weitermachen. Ein großer Traum ist es, auf dem Airbeat-One Festival als DJ zu spielen und etwas mit dem Durchstarter in der Szene „Vize“ (ehemaliger Wismarer) und mit DJ Felix Jaehn aufzunehmen. Letzterer stammt wie er aus Nordwestmecklenburg. „Ich habe ihn 2006 in einem Lübecker Club auflegen sehen, das habe ich bis heute nicht vergessen“, betont er.

Und wie will er „Das schönste Lied der Welt“ überhaupt noch toppen? „Der Titel ist eine Ansage, aber in der Musikwelt ist einiges möglich“, lacht er. Der Song habe ihm Anfragen von anderen Künstlern beschert – „von wem, dass kann ich noch nicht verraten“.

Von Kerstin Schröder