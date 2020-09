Nienhagen/Heiligendamm

Sie wird 2190 Meter lang, drei Meter breit und reicht vom Deich im Westen zwischen den Strandaufgängen 2 und 3 bis zum Strandaufgang 20 im Osten: die neue Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen. Bereits im Jahr 2011 als Idee geboren, dauerten Vorbereitung, Planung und das Einwerben von Fördermitteln schließlich bis 2019. Am 24. Februar dieses Jahres war offizieller Baubeginn – die Fertigstellung ist für Dezember 2020 geplant. Die Kosten wurden bislang mit 7,2 Millionen Euro veranschlagt.

Doch der Bau wird jetzt noch teurer. Denn zum einen reichte der vorhandene, aus Seegras ausgesiebte Sand für eine Unterfütterung und Auffüllung der Düne unter der Promenade nicht aus und es muss zusätzlicher Sand aus einer Kieskuhle gekauft werden. Andererseits sollen – auf eindringlichen Wunsch der Gemeindevertretung – vier der vorgesehenen Rettungstürme seeseitig der Promenade gebaut werden. Da Pfähle dafür bereits auf der Landseite der Dünenpromenade gerammt wurden, müssen die nun umgesetzt werden.

Anzeige

Nach Unstimmigkeiten musste Kurdirektorin gehen

„Die entsprechenden Pläne werden erarbeitet und dann der Genehmigungsbehörde vorgelegt“, erklärt Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter für den Bau der Dünenpromenade. „Für das Entfernen der bereits landseitig eingebauten Pfähle und dem dann erforderlichen seeseitigen Einbau von Pfählen ist nach Aussage des Planungsbüros mit zusätzlichen Kosten von etwa 100 000 Euro zu rechnen.“

Weitere OZ+ Artikel

„Für das Entfernen der bereits eingebauten Pfähle und dem dann erforderlichen seeseitigen Einbau ist mit zusätzlichen Kosten von etwa 100 000 Euro zu rechnen.“ Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter für den Bau der Dünenpromenade Quelle: Malte Behnk

Unstimmigkeiten bei der Beantragung der Baugenehmigungen für Rettungstürme und Hütten der Strandkorbvermieter sowie veränderte Planunterlagen hatten im Juni übrigens zur fristlosen Entlassung von Kurdirektorin Claudia Hörl geführt. Sie hatte die Planung der Dünenpromenade maßgeblich vorangetrieben. Der Bau wird durch eine 90-prozentige Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Der Eigenanteil von zehn Prozent wird durch die Kurverwaltung des Ostseebades finanziert.

Baustart nach mehr als sechsjähriger Planung

Auch im Seeheilbad Heiligendamm hatte sich der Konflikt um ein neues Service-Center an der Seedeichstraße lange hingezogen. Denn seit 2013 plant Investor Klaus König, das Gelände zwischen Saisonparkplatz und Grand Hotel touristisch zu entwickeln. Im November 2019 wurde schließlich der Grundstein gelegt. Über der Tiefgarage sind im Erdgeschoss künftig ein Café und ein Restaurant vorgesehen, in den beiden Geschossen darüber Ferienunterkünfte sowie drei Betreiberwohnungen. Mit dem Bau eines zweiten Gebäudes sollen die Ferienwohnungen zu Hotelzimmern werden. Dazu kommen Gastronomie und Gewerbe. Beide Gebäude sollen über eine Brücke miteinander verbunden werden. Zudem ist eine Dachterrasse geplant.

Der Rohbau des ersten Gebäudes an der Heiligendammer Seedeichstraße steht. Jetzt soll das zweite Haus gebaut werden. Quelle: pearl8

Um das zweite Gebäude inklusive öffentlichem Gewerbezugang überhaupt bauen zu können, benötigt der Investor ein stadteigenes, rund 200 Quadratmeter großes Grundstück. Auch hier gab es langwierige Diskussionen – die jetzt offenbar zu einem gütlichen Ende gefunden haben. „Wir verkaufen in einem ersten Schritt an Klaus König lediglich eine 20 Quadratmeter große Fläche“, erklärt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Denn genau diese 20 Quadratmeter hätten gefehlt, um den Komplex an der Seedeichstraße baulich in einer geraden Linie fortführen zu können, so Arenz: „Das ist ein sehr positiver Kompromiss – damit dürften alle Seiten zufrieden sein.“

Stadt will öffentliche Nutzung sicherstellen

Der Veräußerung der gesamten Fläche hätten die Stadtvertreter nur unter einigen Auflagen zugestimmt: So sollten unter anderem die öffentliche Zugänglichkeit und die barrierefreie Erreichbarkeit der gewerblichen Einrichtungen und der Terrasse im Kaufvertrag rechtlich abgesichert sein. „Das wollen wir natürlich auch weiterhin“, macht Jochen Arenz deutlich. „Denn unser gemeinsames Interesse ist nach wie vor, dass in Heiligendamm ein neues Service-Center entsteht.“

Die jetzt gefundene Lösung sehe deshalb auch vor, dass die Lage kurz vor Fertigstellung beider Gebäude neu bewertet werde: „Dann wird ja deutlich, ob wie versprochen Gewerbe und Gastronomie entstanden und die öffentlichen Zugänge geregelt sind – oder ob der Investor doch nur Ferienwohnungen gebaut hat.“ Möglich sei das „auf kurzem Weg“ auch deshalb, weil der Verkaufspreis des 20 Quadratmeter großen Grundstücks bei 12 000 Euro liege, so Arenz: „Ich kann als Bürgermeister gemäß unserer Hauptsatzung über Stadtvermögen bis zu 15 000 Euro verfügen – über größere Summen entscheidet der Hauptausschuss.“

Eine zügige Bearbeitung ist auch in Königs Interesse – denn das erste Haus steht im Rohbau, Mitte Juni wurde hier Richtfest gefeiert: „Jetzt würden wir gern mit dem zweiten Bauabschnitt beginnen.“

Öffentliche Strandtoiletten sollen im Frühjahr 2021 kommen

Öffentliche Strandtoi­letten inklusive Kiosk an der Nienhäger Promenade: Nach jahre­langen Debatten, Grundstücksstreitigkeiten und immer wieder verworfenen Projekten hat auch das Ostseebad jetzt den Weg für eine konkrete Objektplanung frei gemacht. Die Gemeindevertreter vergaben einen entsprechenden Auftrag an das ortsansässige Architekturbüro Pilote. „Wir hoffen, das Vorhaben im kommenden Frühjahr umsetzen zu können“, sagt Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Um vor allem unseren Urlaubern endlich ein vernünftiges öffentliches WC anzubieten.“

„Wir hoffen, das Vorhaben im kommenden Frühjahr umsetzen zu können – um vor allem unseren Urlaubern endlich ein vernünftiges öffentliches WC anzubieten.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Seit jetzt sieben Jahren wird in Nienhagen über den Bau einer Strandversorgung diskutiert, die den Bereich an der Promenade für Einheimische und Gäste at­traktiver machen soll. Denn Toiletten gibt es an dieser exponierten Stelle aktuell nur in Containern. Nachdem Scanhaus-Chef Friedemann Kunz mit seinen Plänen eines Selbst­bedienungs-Restaurants inklusive Dachterrasse gescheitert war und sich im Frühjahr 2014 komplett vom Projekt zurückgezogen hatte, war in der Gemeinde eine grundsätzliche Debatte über den Umgang mit dem Grundstück in Top-Lage entbrannt.

Abgespeckte Variante in Holzkonstruktion

„Wir haben uns dafür entschieden, erst mal nur ein Drittel des ursprünglich geplanten Objektes zu bauen“, erklärt Kahl. „Und zwar so, dass das auch relativ zügig umsetzbar ist.“ So werde ein Gebäude in Holzkonstruktion entstehen, das einen Imbiss und Kiosk, ein Büro für die Strandkorbgenossenschaft und auch öffentliche Toiletten beherbergt.

Vorteil: „Die Bauteile werden in der Fabrik vorgefertigt und können dann vor Ort innerhalb einer Woche aufgestellt werden“, so Kahl. „Es gibt an dieser Stelle bereits eine Baugenehmigung – der Architekt muss sie jetzt nur entsprechend anpassen.“ Sollte es darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt noch Bedarf an einer Erweiterung des Gebäudekomplexes geben, könnte in östlicher Richtung weitergebaut werden.

Bessere Infrastruktur für Strandbesucher

An der Börgerender Deichstraße werden Einheimische und Urlauber in diesem Jahr mit Getränken, Bratwurst und Eis versorgt. Die Verkaufsstände sollen jetzt längerfristig genutzt werden können. „Das Angebot wird super angenommen“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Die Leute sind happy, dass hier endlich mal was passiert.“ Bislang war die Strandversorgung inklusive Tischen und Bänken bis zum 30. September befristet.

Nach einem positiven Votum der Gemeindevertreter erhält diese Fläche jetzt einen Trinkwasser- und Schmutzwasseranschluss sowie eine Stromversorgung. „Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, hier weiter saisonale Kulturveranstaltungen mit gastronomischer Versorgung anbieten zu können“, erklärt Hagemeister.

Voller Erfolg: Die Verkaufsstände an der Börgerender Deichstraße werden von Einheimischen und Touristen gleichermaßen gut angenommen. Quelle: Lennart Plottke

Ein paar Meter weiter wird zur kommenden Saison der Strandzugang erneuert. Denn viele Bretter waren morsch, das Holz schon sehr verwittert: Die Unfallgefahr auf der kleinen Brücke An der Waterkant hatte in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Um Einwohnern und Urlaubern dennoch einen möglichst unfallfreien Zugang zum Strand zu gewährleisten, wurden auf der Brückenkonstruktion übergangsweise Kunststoff-Platten verlegt.

Elf Jahre alte Brücke hat ausgedient

„Die beste Lösung wäre, den Aufgang komplett wegzureißen, den Bereich zu verrohren, den Weg darüber vernünftig zu pflastern und mit einem Geländer zu versehen“, erklärt Bürgermeister Hagemeister. „Natürlich ist das ein immenser Kostenfaktor – aber wir müssen hier langsam mal grundlegend handeln.“ Vor elf Jahren wurde die Holzbrücke vor dem Deich gebaut – ursprünglich vor allem gedacht als Zugang zur geplanten Segelschule am Strand. Umgesetzt wurde dieses ambitionierte Vorhaben bislang nicht – und die Brücke kämpft seither gegen das raue Ostseeklima an: „Der Wind weht den feuchten Sand unter das Holz – und durch die Nässe gammelt die Unterkonstruktion langsam weg.“

Im kommenden Jahr soll damit Schluss sein – und die marode Holzbrücke endgültig gegen einen festen Strandzugang ausgetauscht werden.

Von Lennart Plottke