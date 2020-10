Grevesmühlen/Wismar/Bad Doberan

In Mecklenburg gibt es immer mehr Hobby-Geschichtsforscher, die sich nicht nur mit der Geschichte ihrer eigenen Vorfahren, sondern auch intensiv mit der Geschichte anderer in der Region bekannter Familien, mit Orten und Häusern in ihrer Region beschäftigen. Nicht selten publizieren die Chronisten ihre Forschungsergebnisse im Selbstverlag oder mit der Unterstützung von Heimatvereinen.

„Kreihnsdörp“ und Umgebung

Stellvertretend für die vielen, die sich um die Bewahrung der Heimatgeschichte verdient machen, seien an dieser Stelle ein paar Namen genannt: Weit über Grevesmühlen hinaus ist der Name Eckart Redersborg bekannt.

Eckart Redersborg Quelle: Annett Meinke

Eines seiner unzähligen, beliebten Bücher hat der Ortschronist, der über Jahrzehnte auch die Redaktion der Heimathefte für den Heimatverein von Grevesmühlen leitete, über die Stadt Grevesmühlen, ihre Einwohner und deren Beziehung zu Krähen geschrieben. Grevesmühlen wird im Volksmund „Kreihnsdörp“ genannt, was so viel wie „Krähendorf“ heißt.

Von Kreihnsdörp und seinen Krähen ist erst seit 120 Jahren die Rede. Ortschronist Eckart Redersborg hat dazu ein Buch herausgebracht. Quelle: Jana Franke

Ortschronist Horst Günther aus Boltenhagen beschäftigt sich mit der ergiebigen und gut dokumentierten Geschichte des Ostseebads, in dem er lebt. Er besitzt eine große Sammlung historischer Fotos.

Horst Günther ist viel mit der Kamera unterwegs. Quelle: Jana Franke

Fotografie und Geschichte

Hobby-Fotograf und Ortschronist Klaus Hoffmeister aus Gallentin hält Gegenwart, die einmal Geschichte sein wird, in Bildern fest und gestaltet unter anderem Kalender damit. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Bad Kleinen veröffentlichte Hoffmeister auch Kalender mit historischen Fotos, die er in Archiven recherchierte.

Klaus Hoffmeister arbeitete an einer Chronik über Gallentin. Dazu stöberte er in Archiven und trägt historische Schriften zusammen. Quelle: Peter Täufel

Kürzlich brachte er einen Kalender für das Jahr 2021 auf den Markt, unter dem Namen „ Bad Kleinen – damals in der DDR“. Die alten Kalenderfotos aus Bad Kleinen lassen die Zeit zwischen 1949 und 1990 wieder lebendig werden, zum Beispiel durch einen Neubauern, der in Gallentin in den 1950er Jahren die Kartoffeln mit einem Ochsengespann vom Acker holt oder durch unbeschwerte Kinder, die auf einem Wasserwagen spielen oder durch eine DDR-Dampflok auf der Drehscheibe des Bahnhofs.

Landadel und Bad Doberaner Stadt-Geschichte

Der Neubukower Ortschronist Bento Körner präsentierte im vergangenen Jahr seinen 14. Band einer Reihe über den einstigen Landadel und die Gutshäuser der Umgebung – ein Buch über den Lehnenhof bei Neubukow.

Hobbyhistoriker Bento Körner recherchierte fast ein Jahr für das neueste Büchlein seiner regionalen Gut-Serie. Quelle: Thomas Hoppe

Die Stadt Bad Doberan betrauerte Anfang dieses Jahres den Tod ihres Chronisten Dr. Helge Rehwaldt, der im Alter von fast 83 Jahren verstarb. Der studierte Slawist war in Bad Doberan auch als Stadtführer und Mitbegründer des Kino- und Kulturvereins bekannt. Rehwaldt hatte viele Interessen, liebte Kunst und Kultur, war Naturfreund und Hobby-Ornithologe. Als Ortschronist macht er sich besonders um Zeitzeugenberichte zum Kriegsende 1945 verdient, hielt Vorträge zur Geschichte und ermutigte junge Menschen, sich mit der Geschichte ihrer Stadt zu beschäftigen.

