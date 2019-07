Wodorf

Ein betörender Duft von frischem Heu weht dem Gast entgegen, sobald er die Tür zum ehemaligen Stall öffnet. Seit 2011 ist er ein Heu-Hotel auf dem Katharinenhof von Sylvia Weigl. Durch einen kleinen Vorraum mit Tischchen und zwei Stühlen geht’s in einen dunklen Raum mit großem festen Bett. Darin Heu und zwei Kissen. „Wer möchte, kann Bettwäsche dazu mieten“, sagt die Besitzerin. „Aber die meisten Gäste haben einen Schlafsack dabei.“

Linkerhand befindet sich das „Bad“ mit Toilette und Waschbecken. Eine Dusche gibt es nicht – Licht und Strom auch nicht. Dafür könne es sein, dass sich eine Katze hinzugesellt, meint die Vermieterin. Eine steile Stiege führt ins Obergeschoss, in dem sich weitere Heu-Schlafplätze befinden. Insgesamt zehn bis zwölf Personen können hier übernachten. Erwachsene zahlen zehn, Kinder acht Euro.

Es sind meist Radtouristen, die an der Ostsee unterwegs sind. Sie kehren spontan ein, erzählt Sylvia Weigl. „Am Abend, manchmal spät, kommen sie an und wollen am nächsten Morgen schnell wieder los, weil sie sich eine Strecke vorgenommen haben.“ Sie wünschen weder Abendbrot noch Frühstück. Nur ein Dach über dem Kopf.

Andere Gäste, häufig ältere, die zum Kaffeetrinken in den Hofladen kommen, sind neugierig auf das Heu-Hotel. „So etwas kennen sie nicht, finden es toll und möchten es ausprobieren.“ Für solch Kurzentschlossene hält Sylvia Weigl auch Handtücher und Kosmetikartikel bereit. Großeltern, die von dem Heu-Hotel erfuhren, haben hier schon mit ihren Enkeln übernachtet. Gruppen, die eine günstige Unterkunft suchten. Leute, die zu Besuch in der Umgebung waren. Kinder, die ihren Geburtstag abenteuerlich ausklingen lassen wollten. Auch Italiener, Holländer, Schweizer und Franzosen hat Sylvia Weigl in ihrem Heu-Hotel schon begrüßt.

Was viele nicht wissen: Heu pikst nicht – im Gegensatz zu Stroh. Heu passt sich der Körperform an und wärmt. Man sagt ihm eine wohltuende und gesundheitsfördernde Wirkung nach. Sylvia Weigl bezieht das Heu von einem Bauern in der Region. Es hält eine Saison, sagt die 55-Jährige, das heißt von Juni bis September. Wer nicht im Heu schlafen möchte, der kann sich auch in die Ferienwohnung auf dem Katharinenhof einmieten.

Laut Katrin Hackbarth vom Tourismusverband MV würden außergewöhnliche Locations im Land nachgefragt und gut gebucht. „Die Leute suchen was Besonderes für die schönste Zeit des Jahres.“ Das kann eine ungewöhnliche Architektur der Herberge sein – wie etwa ein Lotsenturm oder ein begehrter Ort –, die Lage, die begeistert, oder das touristische Konzept.

