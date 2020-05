Das große Bauen - Mega-Bahnprojekt: So lief es an Tag 1 der Vollsperrung in Wismar

Kennen Sie eine Diagonalsperre im Straßenverkehr? In Wismar gibt es seit Montag eine solche Sperre im Zuge der Baustellen in der Poeler Straße. Tag 1 der Vollsperrung ist geschafft. Wir waren dabei und zeigen eine detaillierte Karte und eine Bildergalerie.