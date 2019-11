Mega-Kran ist fertig: So sieht es auf Wismars höchstem Arbeitsplatz aus

Wismar

Es ist vollbracht: Der Werftkran, Wismars neues höchstes Bauwerk, ist einsatzbereit. In den vergangenen vier Wochen ist auf dem 125 Meter hohen Hebe-Giganten die Technik eingerichtet worden. Mit der können die Kranfahrer von MV Werften künftig ganz schwere und große Teile anheben. Mit Joysticks von ihrer Kanzel aus. Die befindet sich fast 73 Meter über der Kaikante. Damit haben die Männer und Frauen den höchsten Arbeitsplatz in der Stadt.

„Und den mit der tollsten Aussicht“, sagt Toralf Howack. Mit seinem Team hat der Bauleiter den Mega-Kran seit Mitte Juni errichtet. Dadurch sind sie schon ganz oft ganz weit oben gewesen. „Man kann über die ganze Stadt schauen und sehr weit in die Wismarbucht hinein“, schwärmt Howack und zeigt sein Handy.

Mit dem hat er Wismar von oben in allen Facetten fotografiert: bei strahlendem Sonnenschein, mit dunklen Regenwolken, mit dem Seehafen und dem Seebad Wendorf. Es sind beeindruckende Bilder, die den künftigen Kranfahrern Lust auf ihren neuen Arbeitsplatz machen dürften.

Fahrstuhl und Wendeltreppe führen nach oben

Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben. Er ist klein, wettergeschützt und fährt langsam außen entlang – zum Haltepunkt zwei. Höher geht der Fahrstuhl nicht. Auch eine Wendeltreppe kann genutzt werden und nicht nur im Notfall. „Dann hat man aber einen Drehwurm, wenn man ankommt“, lacht der Bauleiter.

Die letzten Meter zur Fahrerkabine legt er über einige Treppenstufen im Inneren zurück. Dann tritt er hinaus und schaut über die Dächer der Stadt. Die Gebäude, sogar die Werfthalle und das Wohnschiff der Werft, scheinen klein und weit weg zu sein.

Bildergalerie: Diese Aussicht hat man vom Werftkran in Wismar

Zur Galerie Diese Aussicht hat man von Wismars höchstem Arbeitsplatz

Anderthalb Jahre lang hat das Unternehmen Kocks Ardelt aus Eberswalde die Baustelle auf der Kaikante vorbereitet: Auf der steht jetzt einer der weltgrößten Montagekrane in Doppellenkerausführung. Er ist 45 Meter höher als das Wahrzeichen der Stadt – die Marienkirche. Auch die wirkt mit Blick aus der Fahrerkabine ziemlich winzig und schmal.

Software stammt auch von der Kran-Bau-Firma

Die Kanzel ist übrigens beheizt, der Sitz dreht sich in alle Richtungen und hat auf der linken Seite ein Mikrofon. Mit dem können die Fahrer Anweisungen nach unten geben und von dort entgegennehmen.

Ein Elektroingenieur der Firma hat die Technik eingerichtet. Die Software stammt ebenfalls von Kocks Ardelt und sorgt dafür, dass der Kran Lasten hebt, auf Schienen fahren und bremsen kann. „Alle Funktionen sind getestet worden, die Technik läuft gut“, ist Toralf Howack zufrieden.

Bau von Kreuzfahrtschiffen Hinter dem Namen Global Class verbergen sich die nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Sie werden von den MV Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund gebaut – für die malaysische Genting-Gruppe, die auch Eigentümerin der Werftengruppe ist. Die Schiffe sind für den asiatischen Markt. Sie sind 342 Meter lang und 46 Meter breit sein und Platz haben für 9500 Passagiere und 2500 Besatzungsmitglieder.

Nach den erfolgreichen Test ist der Kran am 12. November wieder vom normalen Stromanschluss genommen worden. Nur die Flugwarnleuchte in 125 Metern Höhe und die Heizungen werden jetzt noch versorgt. Letztere sollen dafür sorgen, dass sich im Winter an der sensiblen Technik kein Kondenswasser bildet. „Das würde zu Kurzschlüssen führen“, erklärt der Bauleiter. Die Flugwarnleuchte am höchsten Punkt des Krans soll Flugzeuge warnen: Achtung, hier steht ein Mega-Kran!

Ende der Woche wird der Kran sturmsicher gemacht

Am Dienstag ist das Baugerüst entfernt worden. Ende der Woche wird der Kran mit Bolzen sturmsicher gemacht. „Damit er nicht wegläuft“, lacht Howack. Er zieht eine positive Wismar-Bilanz. Das Projekt sei wie geplant umgesetzt worden. „Wir haben den Termin und die Kosten eingehalten“, ergänzt er.

Etwa acht Millionen Euro hat sich MV Werften den Kran kosten lassen. Er kann 40 Meter in der Minute zurücklegen – wenn die Kaianlage fertig ist. Die wird gerade saniert und für den Mega-Kran und die Mega-Schiffe fit gemacht, die in der Wismarer Werft gebaut werden. Voraussichtlich am Sonnabend trifft das Mittelstück des ersten nach Passagierzahl (9500) größten Kreuzfahrtschiffes der Welt ein. Schlepper bringen es von Rostock-Warnemünde nach Wismar, wo es komplettiert wird – mithilfe des neuen Kran-Giganten.

Mehr zum Thema:

Kontakt zur Autorin:

Von Kerstin Schröder