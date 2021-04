Bernstorf

Die Mega-Marschiererinnen Michaela Kairies und Christiane Lenz aus Wismar haben mit 121 Kilometern einen neuen persönlichen Bestwert erzielt. Als Engelsläuferinnen sammelten sie zudem 4000 Euro für das Hospiz Schloss Bernstorf. Den Spendenbetrag, den der Wismarer Verein „Tätowierte gegen Krebs“ noch um 700 Euro erhöhte, haben die beiden Frauen, Ehemann Mirco Lenz sowie Vereinsvorsitzender Sebastian Kairies am Sonntag übergeben.

„Das Geld ist für unsere Hospizgäste bestimmt. Seit dem Jahr 2014 betreuen wir hier unheilbar Erkrankte in ihrem letzten Lebensabschnitt fürsorglich und liebevoll“, sagt Geschäftsführer Dr. Wolfgang Röhr. „Für unsere Gäste im Schloss Bernstorf ist die Spende der Engelsläufer sehr wichtig. Als Hospiz sind wir nach dem Gesetz auch verpflichtet, Spenden einzuwerben. Da sind wir für jede Zuwendung sehr dankbar und freuen uns riesig.“

„Wir sind an unsere Grenzen gegangen“

Die beiden Engelsläuferinnen Michaela Kairies und Christiane Lenz hatten am Ostersonntag und -montag innerhalb von 27 Stunden und 37 Minuten einen Gewaltmarsch von 121 Kilometern rund um die Hansestadt Wismar zurückgelegt. Dabei mussten sie diesmal zusätzliche Herausforderungen meistern. Zum Beispiel liefen sie in der Nacht einen Kilometer rückwärts, absolvierten eine Minute lang den Unterarmstütz (Planken) mit einem Ei auf dem Rücken und nahmen für einen Kilometer zwei Ziegelsteine in der Hand mit. „Das hat uns am meisten angestrengt“, berichtete gestern Michaela Kairies. „Eine Aufgabe war außerdem, an unsere Grenzen zu gehen. Das haben wir gemacht und sind nach hundert Kilometern noch weitere 21 gelaufen. Dafür haben wir noch mal fünf Stunden gebraucht.“

Michaela Kairies (l.) und Christiane Lenz bei einer zusätzlichen Aufgabe: eine Choreografie zu einem Song steppen. Quelle: privat

Rund 80 Unterstützer und Sponsoren gewonnen

Streckenweise wurden die Marschiererinnen begleitet: Mirco Lenz lief 100 Kilometer mit, Marco Maroßek von der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Friedenshof 50 Kilometer, der ehemalige Europameister im Schwergewichtsboxen, Jens Tietze, und Vereinschef Sebastian Kairies jeweils zwölf Kilometer.

Michaela Kairies (l.) und Christiane Lenz marschieren in Wismar. Quelle: privat

Rund 80 Unterstützer und Sponsoren konnten die Sportlerinnen für diese Aktion gewinnen. „Dafür haben wir etwa sechs Wochen lang Briefe geschrieben und Klinken geputzt. Extra Urlaub hatten wir dafür genommen“, erzählt Michaela Kairies. „Die größten Herausforderungen waren aber das Wetter mit Hagel und Schnee, die schmerzenden Muskeln, die Kälte und der Schlafentzug bei diesem Mega-Marsch.“

Beide Frauen arbeiten in der Altenpflege. Sie möchten weiterhin für den guten Zweck laufen. „Wir sind dabei, dafür einen Verein zu gründen“, berichten sie. Wenn es die Pandemie zulässt, wollen sie beim Sommerfest vom Hospiz rund ums Schloss Bernstorf marschieren.

Von Haike Werfel