Mega-Night bei Wismar: Junge Leute können zusammen flirten und tanzen

Immer wieder müssen deutschlandweit Kinder und Jugendliche wegen Alkohol- und Drogenkonsum im Krankenhaus behandelt werden. Wie fatal die gesundheitlichen Auswirkungen sein können, darüber wollen die Organisatoren der Präventionswoche „Cool, Clever, Clean – ohne Alkohol und Nikotin“ informieren. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr soll das Event in diesem Herbst wieder stattfinden. Vom 5. bis 12. November sind mehrere Veranstaltungen geplant. Für alle sind eigene Hygienekonzepte entwickelt und abgestimmt worden. Zudem gelten die 3-G-Regelung sowie die aktuell gültigen Corona-Landesverordnungen.

Ein Höhepunkt ist die Mega-Night, eine Party für die jungen Leute im Kreis. Die steigt am Freitag, dem 5. November, von 19 bis 24 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Die Mädchen und Jungen können in der heiß begehrten Flirtecke Platz nehmen, alkoholfreie Cocktails trinken und zur Musik der DJs T.noize und Waterkant Beatz tanzen. Außerdem können sie sich im Klettern auf einen Kistenturm ausprobieren oder beim Ringewerfen mit der Rauschbrille. Dazu sind Infostände des Kinder- und Jugendparlaments der Hansestadt Wismar sowie der Jugendbeiräte Nordwestmecklenburg ausgebaut.

Unter 16-Jährige dürfen bis zum Schluss bleiben

Alle Kinder zwischen 13 und 21 Jahren (nachzuweisen mit einem Schüler- oder Personalausweis) sind eingeladen. Für Mega-Night gilt die Sonderregelung, dass auch unter 16-Jährige bis zum Schluss bleiben dürfen. Sie brauchen aber eine Teilnahmeerklärung der Eltern. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Der Zutritt für ungeimpfte oder genesene Teilnehmer kann nur unter Vorlage eines negativen Testergebnisses erfolgen. Auch besteht die Möglichkeit, vor dem Einlass kostenfrei getestet zu werden. Hier kann es dann allerdings zu einer längeren Wartezeit kommen. Der Eintritt kostet 2 Euro im Vorverkauf (Kreisjugendring Nordwestmecklenburg, Friedrich-Techen-Straße 20 in Wismar) und 3 Euro an der Abendkasse.

Der 10. November wird zum XXL-Aktivtag. Der steigt ebenfalls in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg von 8.30 bis 13.30 Uhr. Viele Akteure in der Präventionsarbeit der Hansestadt und des Landkreises stellen ihre Informationsstände bereit und locken mit spannenden Aktionen. Das bietet eine gute Möglichkeit, direkt vor Ort mit den Kindern, Jugendlichen und auch mit den begleitenden Lehrern ins Gespräch zu kommen. Beim Verlassen jeder Station muss eine Frage beantwortet werden, deren Antwort auf einem Laufzettel eingetragen wird. Die schlaueste Klasse mit den meisten richtigen Antworten erhält einen Gutschein im Wert von 300 Euro. Die begleitenden Lehrer müssen ebenfalls „aktiv“ sein. Durch die Beantwortung von Zusatzfragen können sie für ihre Klasse zusätzlich Bonuspunkte erhalten. Es werden Klassen aus Dorf Mecklenburg, Wismar, Mühlen Eichsen und Rehna erwartet.

