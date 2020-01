Mehr Arbeitslose in Nordwestmecklenburg trotz milden Winters 

Wismar

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Nordwestmecklenburger ist im Januar um 361 auf 5208 Personen gestiegen. „Das ist keine Überraschung, sondern saisonal bedingt“, sagt Petra Groth, Teamleiterin in der Arbeitsagentur in Wismar. Obwohl der Winter mild ist, gibt es in dieser Jahreszeit weniger Arbeit in der Landwirtschaft, im Wohnungs-, Straßen- und Gartenbau. Ebenso in der Tourismusbranche, weil nicht so viele Gäste in der Region sind.

Trotz des leichten Anstiegs gehe die Arbeitslosigkeit aber stetig zurück. Im Vergleich zum Januar 2019 sind 220 weniger Menschen ohne Job. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote im Landkreis 6,6 Prozent, jetzt sind es 6,3 – in der Region Grevesmühlen 5,2, in Gadebusch 5,4, in Wismar und Umgebung 7,5 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin hoch. Im Januar wurden dem Arbeitgeber-Service 263 neue Stellen gemeldet. Insgesamt habe er jetzt 1705 im Bestand. Jobs gäbe es vor allem in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe, auf dem Bau, in der Gesundheits- und Sozialbranche sowie im Gastgewerbe.

Auch im Jobcenter registrieren die Mitarbeiter einen Anstieg der Arbeitsuchenden, die Grundsicherung erhalten. Laut Cornelia Pollin gibt es seit November sehr viele neue Antragsteller. „Das ist ebenfalls saisonal bedingt“, berichtet sie, „die Arbeitnehmer hätten aber die Aussicht, wieder eingestellt zu werden.“ Zudem meldeten sich Frauen und Männer, deren Arbeitslosengeld I ausläuft. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Nordwestkreis beträgt derzeit 6685, das sind 823 weniger als vor einem Jahr.

„Unser Schwerpunkt in diesem Jahr sind Menschen, die länger als 24 Monate arbeitslos sind“, kündigt Cornelia Pollin an. „Das beste Förderinstrument für den Wiedereinstieg auf dem Arbeitsmakt ist das Teilhabechancengesetz. Kunden und Arbeitgeber sollten sich melden.“ Wismar beispielsweise nimmt diese Förderung für zehn Jobs in Anspruch, etwa für Arbeiten auf dem Friedhof und im Hausmeisterbereich. Acht Arbeitnehmer wurden laut Pollin bereits in die Beschäftigung übernommen, beim neunten bahnt es sich an.

Arbeitgeber können sich auch noch für die Messe „Lernen und Arbeiten“ am 26. März in der Wismarer Markthalle als Aussteller melden per Mail an Matthias.Miessler@arbeitsagentur.de

Von Haike Werfel