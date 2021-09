In den vergangenen drei Semestern mussten die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie viel experimentieren, um ein gutes Programm zu bieten. Im neuen Wintersemester scheint dies etwas leichter zu gehen. Ein Überblick über die Situation in Rostock, Greifswald, Wismar und Stralsund.