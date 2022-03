Mehr Schick für Karstadt-Filiale: Wismar will Konzern zu Investition bewegen

Wismar

Mit 550 000 Euro will Wismar die Innenstadt und den Alten Hafen beleben und den Einzelhandel stärken. Das Förderprogramm des Bundes sieht auch Machbarkeitsstudien zu Großimmobilien vor.

Die Stadt denkt hier konkret an Karstadt. Nicht an das Stammhaus des Konzerns, sondern ein paar Schritte weiter an den Flachbau in der Krämerstraße. Hier werden Sportsachen und Spielzeug verkauft. Die Verwaltung sieht hier Luft nach oben. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Ich habe dazu mit dem Konzern Kontakt aufgenommen. Da gibt es eine grundsätzliche Offenheit. Wir können uns vorstellen, dass wir aus diesem Programm heraus behilflich sind.“ Der Standort könnte konzeptionell oder mit einer gewissen Vorplanung weiter entwickelt werden.

Beyer: Aus Freizeitbereich von Karstadt lässt sich mehr machen

Das Stammhaus ist für Wismar und den Einzelhandel seit Jahrzehnten ein Magnet. Man stehe mit Karstadt generell im Kontakt und wisse, dass die Filiale in Wismar „sehr gut aufgestellt ist“, so der Bürgermeister. Aus dem Freizeitbereich in der Krämerstraße ließe sich aber mehr machen. Beyer: „Wenn wir jetzt mit Hilfe dieses Programms den Konzern motivieren können, dort zusätzlich zu investieren, dann haben wir was gekonnt, das war der Grund, warum ich Kontakt aufgenommen habe.“

Er wisse, dass Karstadt die Warenhäuser in Kategorien einteile. Es gebe durchaus das Interesse, die Standorte weiterzuentwickeln. Das sei pilothaft auch getan worden. Von daher sei es sinnvoll, „die Fühler auszustrecken und zu signalisieren: bitte bei uns auch“.

Vizebürgermeister Michael Berkhahn (CDU) spricht von einem städtebaulichen Missstand. Wenn sich dieser beseitigen ließe, könnten sowohl Karstadt als auch das Umfeld von der größeren Attraktivität profitieren.

Ideen zu Karstadt gab es schon Mitte der 2000er-Jahre

Ganz neu ist die Idee der Aufwertung von Karstadt in Wismar nicht. Bis 1990 befand sich in dem Flachbau ein Schuhkonsum, ehe der 1881 in Wismar gegründete Konzern das Gebäude übernahm. Mitte der 2000er-Jahre, Karstadt feierte 2006 sein 125. Jubiläum, wurde eine Zukunftsvision entwickelt. Diese sah vor, dass das Stammhaus mit dem Flachbau verbunden wird. Der Flachbau könnte aufgestockt werden. In der Mitte befindet sich außerdem das Karstadt-Reisebüro.

Das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wird mit 495 000 Euro vom Bund gefördert, die Stadt ist mit 55 000 Euro dabei. Es zielt auf innovative Konzepte und will infolge der Corona-Pandemie mit kreativen Ideen auch akuten Leerständen entgegenwirken. Daher werden anteilig auch bauliche Maßnahmen unterstützt.

Fünf Teilbereiche für Belebung der Innenstadt

Im Einzelnen geht es um fünf Teilprojekte: Innovative Konzepte und Handlungsstrategien, Machbarkeitsstudien zu Großimmobilien, Anmietung von leer stehenden Räumlichkeiten, Innenstadtmarketing und baulich-investive Maßnahmen.

Beyer: „Ich würde nicht sagen, dass unsere Innenstadt gefährdet ist. Wir erleben es immer wieder, dass da, wo etwas zu Ende geht, auch wieder Neues entsteht.“ Als Beispiel nennt der Bürgermeister den Unverpacktladen in der Dankwartstraße. Dennoch gibt es Alarmsignale. Beispiel dafür sind die angekündigten Schließungen der Post und von C&A, Takko ist bereits zu. Darum hat sich die Stadt um das Projekt beworben und ist sich bewusst: „Ein Attraktivitätsverlust durch Leerstand und die damit einhergehende Abnahme der Aufenthaltsqualität würde Wismar den touristischen Reiz und somit eines der bedeutsamen Wirtschaftsstandbeine nehmen.“

Qualität der Läden im Blick behalten

René Domke (FDP) sieht in dem Projekt einen guten Hebel für eine attraktive Innenstadt, Petra Seidenberg (Grüne) findet es gut, dass der Leerstand aktiv angegangen wird. Reinhard Sieg (Linke) beunruhigt „der Weggang von qualitativen Firmen. Wir müssen darauf achten, dass wir in der Innenstadt nicht durch den Weggang eines Händlers einen schlechteren bekommen.“ Es nütze nichts, wenn C&A weggeht und es komme einer, der mit asiatischer Bekleidung handelt, so Sieg.

Dazu sagt der Bürgermeister, dass es Trends gibt, „gegen die wir schwer ankommen“. Wenn sich ein Konzern entscheide, weitreichend zu reduzieren und stärker auf Internethandel umzustellen, sei der Einfluss der Stadt begrenzt. Damit dürfte er auf C&A anspielen.

Das Projekt zur Innenstadtbelebung soll bis spätestens August 2025 abgeschlossen sein. Es sollen unter anderem zwei leer stehende Ladenlokale angemietet und an Start-ups, Kulturschaffende oder Gewerbetreibende vermietet und Besucher stärker in den einkaufsrelevanten Straßen zur Stärkung der Geschäfte in B- und C-Lage gelenkt werden. Ein weiteres Ziel sind Sitz- und Verweilmöglichkeiten ohne Konsumzwang mit der Absicht, die Verweildauer zu erhöhen.

