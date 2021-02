Wismar

In den vergangenen Tagen sind mehr als 20 Anzeigen wegen Kennzeichendiebstahls bei der Polizei in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) eingegangen. Die bislang unbekannten Täter waren vermutlich überwiegend in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aktiv, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa