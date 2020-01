Mehr als 3000 Besucher flüchten aus Wismarer Escape-Rooms

Wismar

Der weltweite Erfolg der Escape-Rooms macht sich auch in Wismar bemerkbar. Zwei Jahre nach der Eröffnung des Abenteuerspiels expandiert das Unternehmen in die Landeshauptstadt. Grund ist die große Nachfrage. Mehr als 3000 Gäste haben sich 2019 in die Räume einsperren lassen, Codes geknackt und Rätsel gelöst, um einen Weg nach draußen zu finden.

Nun wird das Angebot ausgebaut. „Ab Februar wird es Mindescape auch in Schwerin geben“, kündigt Roland Hollstein vom Unternehmen Mindescape an. Auf 300 Quadratmetern biete sich dort viel Platz, um weitere Ideen rund um das Thema Escape-Raum und Virtual Reality zu verwirklichen.

Idee aus Ungarn nach Wismar geholt

Roland Hollstein hat im März 2018 in Wismar einen Escape Room eröffnet. Quelle: Marie Nitsch

Die Abenteuerspiele sind zum Trend geworden. 2013 hat der erste Raum in Deutschland seine Türen geöffnet. Mittlerweile geht der 2017 gegründete Dachverband der Live Escape und Adventure Games von mehr als 400 Anbietern mit über 1000 Räumen beziehungsweise Spielszenarien aus. Die meisten Aufgaben im Escape-Room kann man nur im Team lösen. Deswegen buchen auch immer Firmen die Räume, damit ihre Mitarbeiter Zusammenarbeit und Gemeinschaftsgefühl erleben.

Roland Hollstein hat bei einem Urlaub in Ungarn den Freizeitspaß entdeckt. Bei dem werden meist zwei bis sechs Spieler in einem Raum eingeschlossen, den sie mit Hilfe von verschiedenen Codes und Hinweisen innerhalb von etwa einer Stunde wieder verlassen müssen – und das Ganze ohne Hilfsmittel wie Handys. Das könnte gut zu seiner Heimatstadt passen, fand der Unternehmer und fing im August 2017 mit der Planung des „Serenity Coop“ an. In diesem Abenteuer erhalten die Spieler einen Informantentipp, dass sich einer der schönsten Edelsteine auf dem Weg von Russland in die Schweiz befinde. Eine Nacht lang wird er eingelagert und könne geraubt werden …

Neuer Standort in Schwerin

Das Abenteuer aus der Anfangszeit zieht nun aus der Lübschen Straße 95 nach Schwerin um. In Wismar gibt es dann ab Mitte März „Die Jelenko-Formel“. In dem neuen Raum müssen die Spieler das Wismar der Gegenwart vor einem überehrgeizigen Wissenschaftler retten. Auch dafür gibt es wie bisher zwei identische Räume, damit zwei Teams gegeneinander antreten können. Ein weiteres Spiel in der Welterbestadt ist das Spionageabenteuer „Geheime Kommandosache“. Das spielt im Wismar der 1980er-Jahre. Der Schiffbau boomt. Doch es besteht der Verdacht, dass die Werft nicht nur gewöhnliche Schiffe produziert. Die Spieler sind Spione, entdecken geheime U-Boot-Pläne und werden verhaftet. Sie haben eine Stunde Zeit, um das Fluchtauto zurück nach Westberlin zu kriegen. Kostenpunkt für das Abenteuer: 60 Euro.

Vorlage ist Computerspiel Das Abenteuerspiel basiert auf Computerspielen wie dem Vorreiter Crimson Room des Japaners Toshimitsu Takagi aus dem Jahr 2004. Drei Jahre später wurden diese dann in Japan ins reale Leben übersetzt. In Europa sind die Escape-Rooms von Ungarn aus durchgestartet. 2013 ist dann erstmals in München das Abenteuerspiel angeboten worden. Seit März 2018 gibt es das auch in Wismar.

In Schwerin ( Lübecker Straße 53) wird „The Gamemaster – Spiel des Lebens“ angeboten. In diesem Raum können die Rätsellöser als Teil der Sonderkommission Schwerin in einem Serienmordfall ermitteln.

Abenteuer mit virtueller Realität

Mit Virtual-Reality-Headsets können auch Computerspiele gespielt werden. Quelle: mindescape

Buchen kann man die Escape Rooms für Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede oder einfach nur zum Spaß. In Schwerin gibt es außerdem zusätzliche Räume, in denen man nach den Abenteuern weiterfeiern kann. Auch das Virtual-Reality-System bekommt dort einen Platz. In diesem Spielzimmer erhalten die Gäste Zugang zu einer Vielfalt von Computerspielen, unter anderem zu digitalen Escape-Räumen.

In einem separatem Raum mit Wohnzimmer-Flair, können etwa sechs Leute bequem Platz finden und sowohl das Spiel als auch den Spieler mit dem Virtual-Reality-Headset beobachten. Dabei kann jeder selbst entscheiden, ob er nun wie ein Vogel über eine Großstadt fliegt, im Ozean mit leuchtenden Quallen taucht oder wie ein Samurai stilvoll das Schwert schwingt. Aktuell bietet Mindescape in Wismar ein VR-Headset an. Ab März können auch zwei Systeme gebucht werden und es kann somit miteinander gespielt werden.

