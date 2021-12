Wismar

„Wenn ich eine Bewerbung ohne Foto schicke, werde ich wenigstens zum Bewerbungsgespräch eingeladen“, erzählt Berdis Fallaha. Spätestens dann bekommt sie die Absage. Die junge Frau aus Syrien trägt selbstbewusst ihr Kopftuch und glaubt, dass sie wegen des Kopftuchs nicht genommen wird. „Selbst wenn der Chef sagt, ihm ist das egal, hat er Angst, dass es den Kunden nicht egal ist.“

Kopftuchangst

Also hat sie keine Chance, obwohl Fachkräfte wie Berdis Fallaha händeringend gesucht werden. Sie ist Fachinformatikerin, lebt seit vier Jahren und acht Monaten in Deutschland, spricht die Sprache und weiß auch, dass sie nach der Pause mit zwei Kindern erst mal Zeit in Weiterbildung investieren muss, um auf den Stand der Technik zu kommen. „Ich möchte hier in Deutschland leben, in Frieden. Normal, wie alle anderen Menschen auch. Ich möchte mich hier zu Hause fühlen. Wir haben alles zurückgelassen, auch das Gefühl von Geborgenheit und Heimat.“

So wie Berdis geht es vielen Frauen, egal wie engagiert sie sind, wie gut sie Deutsch sprechen oder welche Bildung sie genossen haben. „Die Menschen haben Angst vor dem Kopftuch, das muss doch nicht sein! Ich habe das Gefühl, die Menschen sehen nur das Kopftuch.“ Berdis Fallaha engagiert sich, sie lässt sich gerade als „Stadtmutter“ qualifizieren, um Vermittlerin zwischen den Kulturen, den Sprachen und den Menschen sein zu können. Egal in welche Richtung. Um die Frauen zu erreichen, die sonst unsichtbar mitten in Wismar leben.

Stadtmütter Wismar

Die ersten Stadtmütter wurden schon „ausgebildet“ – Sprache, Rechte, Möglichkeiten, Selbstbewusstsein – um in ihrem „Kiez“, in ihrer Gemeinde, anderen Frauen und damit den Familien helfen zu können.

„Frauen mit und ohne Flüchtlingshintergrund, die selber Mütter sind und eine Aufgabe suchen, werden zu verschiedenen Themen rund um die Entwicklung und Erziehung von Kindern, über das deutsche Bildungs- und Gesundheitssystem, über örtliche Unterstützungsmöglichkeiten (Ämter und Behörden, Beratungsstellen, Jobcenter, Jugendamt usw.) qualifiziert. Dabei werden auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft und in der Familie thematisiert, ebenso Fragen der Gewaltprävention“, heißt es dazu auf der Webseite des Deutschen Roten Kreuzes in Wismar.

Das Projekt läuft seit über einem Jahr und wird möglich gemacht dank finanzieller Unterstützung durch die Hansestadt Wismar, das Land Mecklenburg-Vorpommern, der Agerholm-Stiftung und den Lions-Club.

Ausstellung „Frauen mit Kompetenz“

Gerade arbeiten die Frauen an einer Ausstellung, die unter dem Credo „Frauen mit Kompetenz“ an sechs Tagen vom 7. bis zum 17. Dezember in der „Unterstrichmetzgerei“ in der Lübschen Straße 51 zu sehen sein wird. Die Wismarer Stadtmütter haben sich mit Themen zwischen Integration, Arbeit, Chancengleichheit, Islam, mit ihren Wünschen und Zielen auseinandergesetzt und daraus unter der Anleitung von Gestalterin Margret Benz Bilder geschaffen – gemalt, gedruckt, geschrieben, gezeichnet.

„Mit oder ohne Kopftuch, wir sind alle gleich“, steht auf einem der Bilder, kunstvoll gedruckt. Und das ist das, was die Frauen sich wünschen. Als Mensch wahrgenommen zu werden, nicht nur als Kopftuchträgerin. Dazu ein Leben in Frieden und Freiheit, ohne Krieg und Angst.

Öffnungszeiten der Ausstellung An sechs Tagen ist die Ausstellung in der „Unterstrichmetzgerei“ in der Lübschen Straße 51 zu sehen: am 7., 9., 14., 16. und 17. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr, dazu am 11. Dezember von 13 bis 15 Uhr. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln.

Teil der Gesellschaft

„In Syrien geht man zwischendurch mal zu den Nachbarn zum Kaffeetrinken, einfach so“, erzählt Dina Yaghen, 40 Jahre alt. Die Englischlehrerin ist vor fünf Jahren aus Syrien nach Wismar gekommen, hat zwei Kinder und ist froh, das sie im Projekt Stadtmütter gelandet ist. Den ersten Deutschkurs hat sie geschafft, beim zweiten – B2 – kam Corona dazwischen.

„Wir sprechen zu Hause natürlich arabisch. Mit wem soll ich denn Deutsch sprechen?“ Wer Glück hat, ganz viel Glück, hat solche nachbarschaftlichen Kontakte. In der Praxis sind die selten, gerade gegenüber einer Frau mit Kopftuch. Sie lacht: „Hier kann man sich nur mit einem Termin zum Kaffee verabreden!“

Dina Yaghen spricht inzwischen sehr gut Deutsch und möchte als Stadtmutter das Können weitergeben. „Das mache ich gerne! Es war so schwer, die Sprache zu lernen, als ich hier angekommen war. Ich hätte mir solch eine Hilfe von einer Stadtmutter gewünscht!“

Wismars Gleichstellungsbeauftragte Petra Steffan ist begeistert vom Projekt: „Das sind sechs Frauen stellvertretend für alle, die sagen, wir wollen ein Teil der Gesellschaft sein, wir wollen akzeptiert werden, egal ob mit oder ohne Kopftuch! Es kommt doch darauf an, was man im Kopf und im Herzen hat, nicht auf das Kopftuch!“

Von Nicole Hollatz