Mehrere E-Bikes in Wismar entwendet

Wismar

Die Polizei in Wismar ermittelt wegen des Diebstahls von mehreren E-Bikes. Bereits am 23. Oktober wurde bei der Polizei der Diebstahl zweier E-Bikes angezeigt. Die beiden 54 und 55 Jahre alten Besitzer hatten ihr Auto am 23. Oktober gegen 15.30 Uhr in Hafennähe geparkt. Als sie nach rund eineinhalb Stunden zum wagen zurückkamen, waren die Räder verschwunden. Die E-Bikes der Marke Haibike hatten sie am Auto angeschlossen.

Zwischen 22 Uhr am 24. Oktober und 19 Uhr am 25. Oktober wurde in der Grützmacher Straße in der Wismarer Altstadt ein E-Mountain-Bike der Marke Fischer entwendet. Auch dieses Fahrrad war angeschlossen gewesen.

Rund 8500 Euro Schaden

Ebenfalls in der Nacht zum 25. Oktober, zwischen 19 und 05.30 Uhr, waren Unbekannte in der Rigaer Straße aktiv und stahlen dort einen grünen Motorroller.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter Tel. 03841 / 20 30 zu melden.

Von OZ