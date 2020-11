Wismar

Die Bewerbungsfrist für den letzten noch freien Speicher am Alten Hafen ist abgelaufen. Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG teilt die die Stadt mit, dass fünf Bewerber ihr Interesse an der Immobilie bekundet haben.

Jetzt steige die Verwaltung in das Auswahlverfahren ein, so Sprecher Andreas Nielsen. Die Stadt hatte den Löwe-Speicher im Juli für 456 000 Euro zum Verkauf ausgeschrieben. Das entspricht dem aktuellen Verkehrswert. Angaben zu Bewerbern und Konzepten macht die Stadt nicht.

Die Stadt hat mit der Ausschreibung ein schlüssiges Nutzungs- und Betreiberkonzept sowie ein Finanzierungskonzept mit Investitionsvolumen und Realisierungszeitplan erwartet. Bewerber sollen auf vergleichbare Referenzen verweisen können und mit einem Mehrwert den Alten Hafen attraktiver machen.

Zeitplan für die Vergabe

Der weitere Fahrplan steht fest. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 26. Oktober soll im November eine Verkaufsempfehlung durch eine bestellte Fachjury ausgesprochen werden. Dazu gibt es vorgegebene Kriterien für die Nutzungs- und Finanzierungskonzepte. Noch für November sind Beratungen im Senat der Stadt und in Ausschüssen der Bürgerschaft vorgesehen. Im Dezember soll ein Beschluss der Bürgerschaft über die Vergabe erfolgen.

Der Rangbeste erhält die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten – von Januar bis Ende Juni 2021 – das eingereichte Nutzungskonzept zu konkretisieren.

Verkauf im Juni 2021

Der Unesco-Sachverständigenbeirat der Hansestadt, der die Stadt bei Gestaltungsfragen im Altstadtbereich berät, muss das Vorhaben befürworten. In der Beiratssitzung am 28. Mai 2021 soll das Konzept des Investors dem Expertengremium vorgestellt werden. Im Juni 2021 soll der Kaufvertrag abgeschlossen sein. Ob dieser Plan wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen zu halten ist, muss sich noch zeigen.

Mit der Ausschreibung hat die Stadt bestimmte Erwartungen an die Nutzung geknüpft: „Da im Alten Hafen gegenwärtig die Nutzung durch Ferienwohnungen dominiert, wird aus städtebaulichen Gründen die Hauptnutzung mit weiteren Ferienwohnungen nicht favorisiert. Das Bewerbungskonzept sollte auf eine multifunktionale Nutzung ausgerichtet werden.“

71 Zellen Der Löwe-Speicher gilt als Herausforderung für Architekten und Investoren. Der verklinkerte Betonbau hat keine Zwischendecken, dafür 71 senkrechte Schächte – jeder 20 Meter hoch und 4,20 Meter mal 4,20 Meter groß. Bisher gibt es keine Fensteröffnungen. 1935 ließ die Firma G. W. Löwe den Speicher als Getreidesilo in Stahlbetonbauweise errichten. In jede der 71 Zellen wurde von oben Getreide eingeschüttet, unten wurde es über Trichter abgelassen. Das 50,4 Meter lange, 26,2 Meter breite und 31 Meter hohe Gebäude ist seit 2003 ungenutzt. Die Stadt musste 2017/2018 Sicherungsarbeiten durchführen.

Dritter Anlauf bei Vergabe

Der Löwe-Speicher aus dem Jahr 1935 ist ein Einzeldenkmal. Nach langem Leerstand sah es vor einigen Jahren nach einem Verkauf des Löwe- und Thormann-Speichers im Paket an die Amedia-Hotelgruppe aus. Die österreichische Hotelgruppe wollte aus beiden Gebäuden eine Appartement-Hotelanlage machen. Das Vorhaben hatte der Unesco-Sachverständigenbeirat befürwortet.

Dann kam eine erhoffte touristische Nutzung ins Spiel. Die Bürgerschaft hatte im Dezember 2017 dem Verkauf des Löwe-Speichers an eine Rostocker Investorengruppe zugestimmt. Aus dem Speicher sollte ein Tauchzentrum mit Erlebniswelt werden. Doch die Idee eines Tauch- und Ausbildungszentrums plus Hotellerie, Gastronomie und Tagungsbereich hat sich zerschlagen. Eine Bank zog sich in letzter Minute aus dem 30 Millionen Euro teuren Projekt zurück. Der Thormann-Speicher ging zwischenzeitlich an einen Schweriner Investor.

Von Heiko Hoffmann