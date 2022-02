Wismar

Die Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am Donnerstag, dem 24. Februar, findet als Videokonferenz statt. Für die Öffentlichkeit wird der öffentliche Teil der Sitzung der Bürgerschaft zeitgleich über einen Livestream auf der Homepage der Hansestadt übertragen (https://www.wismar.de/Live-Buergerschaft).

Wismarer, die eine Einwohnerfrage stellen möchten, richten diese schriftlich bis spätestens 12 Uhr am Sitzungstag an das Büro der Bürgerschaft. Sie wird dann während der Sitzung durch den Präsidenten der Bürgerschaft verlesen. Die Beantwortung erfolgt schriftlich.

Stadtführungen und Aussichtsplattform

Ein Thema der Sitzung ist das Couponheft „WismarPlus“, das auch in diesem Jahr mit einem Verkaufspreis von 12 Euro fortgeführt werden soll – rückwirkend zum 1. Februar. So schlägt es die Verwaltung vor. Das Heft bietet dem Käufer einige Ermäßigungen wie die Teilnahme an einer öffentlichen Stadtführung, die zu „Wismars Welterbe entdecken“ umbenannt wurde. Weiterhin enthalten ist die Auffahrt zur Aussichtsplattform von St. Georgen sowie der Besuch des 3D-Films in St. Marien über „Bruno Backstein“. Zusätzlich erhalten die Käufer eine Vielzahl an zusätzlichen touristisch relevanten Angeboten, die darüber hinaus einmalig in Anspruch genommen werden können: Das Schabbell, das Marienkino, der Tierpark, das Wonnemar, das Phantechnikum, die Fahrgastschiffe und das Theater locken mit reduzierten Eintrittspreisen. Die Händler von „Wismars Lieblinge“ gewähren einen Nachlass bei Erreichen eines Mindestumsatzes. Die Hanse Sektkellerei bietet die Besichtigung des Gewölbes einschließlich Sektproben ermäßigt an.

Ersparnis von fast 70 Euro möglich

Rein rechnerisch kann mit dem Heft eine Ersparnis von maximal 68,65 Euro erzielt werden und lohnt sich somit nicht nur für Urlauber.

Das Heft, das es seit 2016 gibt, widmet sich in diesem Jahr insbesondere den beiden Jubiläen „20 Jahre Welterbe“ und „100 Jahre Nosferatu“. Das Spektrum konnte mit diesen Angeboten um einige neue Partner erweitert werden. Erstmals sind die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Form einer Ermäßigung auf den Ticketpreis für das Nosferatu-Open Air im Alten Hafen von Wismar am 9. September 2022 im Heft vertreten. Zudem sind die Aufführungstermine des Theatersommers in St. Georgen „Nosferatu – Ein Drehtag des Grauens – Klappe die Zweite“ mit einer Vergünstigung berücksichtigt. Einen weiteren Preisnachlass erhalten die Karteninhaber bei Teilnahme an einer Nosferatu- TOUR, einer geführten Inszenierung durch die Altstadt von Wismar mit Großfiguren und auch bei der Teilnahme an einer thematischen Fledermaus-Führung, die speziell für das Jubiläumsjahr aufgelegt wurden. Anlässlich des Filmjubiläums werden in St. Georgen die Vorführungen des Stummfilmklassikers Nosferatu musikalisch inszeniert. Für dieses besondere Kirchenkino profitieren Karteninhaber ebenfalls von einem ermäßigten Tarif.

Die Zustimmung der Bürgerschaft zum Verkaufspreis gilt als wahrscheinlich. Ihre Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Von OZ