Wismar/Grevesmühlen

Die Wismarer Polizei ist in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen gerufen worden, bei denen insgesamt sechs Personen teilweise schwer verletzt wurden.

Mann verliert Kontrolle über sein Fahrzeug – zwei Schwerverletzte

Ein 48-Jähriger verlor am Sonnabend zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte aufgrund einer Reifenpanne die Kontrolle über seinen Ford, geriet nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und stieß dort mit einem Renault zusammen. Dieser wurde gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 74-jährige Renaultfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg befreit werden. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Der 74-Jährige und seine 71-jährige Beifahrerin wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wismar gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 11000 Euro geschätzt.

Mopedfahrer stößt mit Pkw zusammen

Wenige Stunden später, um 18 Uhr, verletzte sich ein Mopedfahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer.Der 32-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr von der Gemeindestraße aus Richtung Dönkendorf kommend auf die L01 auf und übersah hierbei einen bevorrechtigten Seat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Grevesmühlen gebracht.

BMW fährt gegen Ampelmast

Zu einer weiteren Kollision kam es am Sonntag zwischen einem BMW und einem Ampelmast. Der 74-jährige Fahrer befuhr in Wismar den Kreuzungsbereich Wasserstraße/Am Hafen aus Richtung der Kopenhagener Straße, als er zunächst gegen einen Ampelmast fuhr und im Bereich einer dortigen Baustelle zum Stehen kam. Ein Passant eilte zum Fahrzeug und stellte fest, dass der Fahrzeugführer nicht mehr atmete. Der Passant führte daraufhin Sofortmaßnahmen durch. Zeitgleich eintreffende Rettungskräfte übernahmen die Versorgung des Mannes und brachten ihn ins Krankenhaus.

Motorradfahrer verliert Kontrolle

Ebenfalls am Sonntag verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, als er mit seiner Maschine stürzte. Der 64-Jährige befuhr die L 101 aus Neukloster kommend. Kurz vor dem Abzweig nach Perniek bremste der Biker aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs, verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Der Mann verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungswagen ins Klinikum nach Wismar gebracht.

Moped fährt gegen Bordstein

Einen weiteren Unfall mit einem Moped gab es am Montagmorgen, als ein 69-jähriger aus unbekannten Gründen gegen einen Bordstein in der Wismarer Rabenstraße stieß und stürzte. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Klinikum nach Wismar. Der Schaden am Moped wird auf 200 Euro geschätzt.

OZ