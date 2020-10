Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg wird zum Kino

Dorf Mecklenburg

Der Kreisjugendring Nordwestmecklenburg und der Stadtjugendring der Hansestadt Wismar veranstalten in Zusammenarbeit mit dem Filmbüro M-V und der Gemeindebibliothek Dorf Mecklenburg in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg ein Kinder- und Jugendkino am 6. November von 17 bis 20 Uhr. Gezeigt werden ein Bilderbuchkino zu „Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke“ von Eva Dax und Sabine Dully für die kleinen Gäste und der Kinofilm „Die Wolf-Gäng“ für unsere Großen (FSK 6).

Dank der Förderung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg, der Hansestadt Wismar, dem Präventionsrat und der AOK Nordost ist der Eintritt für beide Veranstaltungen kostenfrei.

Eine vorherige Anmeldung über „eventbrite.de“ (Suchwort „KiJuKino“) ist erforderlich.

