Meilenstein: Nordwestmecklenburgs Impfteam verabreicht 100 000. Piks

Wismar

Das Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg hat am Mittwoch die 100 000. Corona-Impfung verabreicht. Karin Harder hat nicht nur einen Piks bekommen, sondern von Impfmanager Tom Brose auch eine Erinnerungsurkunde. Die 81- Jährige bekam ihre Auffrischungsimpfung mit Biontech, die sogenannte Booster-Impfung. „Ich habe mich jetzt schon um die Auffrischungsimpfung bemüht, weil ich gesundheitlich möglichst sichergehen will“, erzählt Harder. „Gerade, wenn jetzt die Feiertage bevorstehen und damit Familienfeiern, bei denen ich auch meine Enkel sehe.“

Nach ihrer Auffrischungsimpfung durch Impfarzt Roman Stiefel überreichte Impfmanager Tom Brose zur Erinnerung an die 100 000. Impfung im Landkreis eine Urkunde an Karin Harder (81). Quelle: Landkreis Nordwestmecklenburg

Impfmanager: „Das ist ein Meilenstein“

Das mehrköpfige Impfteam des Landkreises besteht aus Mitarbeitern verschiedener Fachdienste, die gemeinsam den Impfbetrieb organisieren. „Für uns alle waren die vergangenen Monate sehr spannend. Wir haben schnell als Team zusammengefunden und mussten uns jeden Tag neuen Herausforderungen stellen“, erzählt Impfmanager Tom Brose. „Sehr geholfen hat uns die Unterstützung der Bundeswehr, die bis Ende Oktober in den Impfzentren mitgearbeitet hat. Die 100 000. Impfung ist für uns ein Meilenstein, auf den wir lange hingearbeitet haben.“

Die tatsächliche Zahl der in Nordwestmecklenburg verabreichten Impfungen dürfte allerdings weit höher liegen. Denn seit April impfen auch die Hausärzte kräftig mit, deren Zahlen in die landesweite Impfstatistik eingehen. In Nordwestmecklenburg machen Impfungen durch Haus- und Betriebsärzte rund 60 Prozent des Impfbetriebs aus. „Die Gesamtzahl der im Landkreis verabreichten Impfungen müsste also deutlich über 200 000 liegen“, schätzt Kreissprecher Christoph Wohlleben ein.

Erste Impfung im Dezember 2020

„Die Unterstützung der Hausärzte war für uns in dieser Zeit sehr wichtig, um schnell einen flächendeckenden Impfbetrieb aufzubauen. Dafür möchte sich das ganze Team noch einmal herzlich bedanken. Auch bei Dr. Fabian Holbe aus Neuburg, der uns hierbei kräftig unterstützt hat“, so Impfmanager Tom Brose.

Die ersten Impfungen in Nordwestmecklenburg hatten am 28. Dezember 2020 in Alten- und Pflegeheimen stattgefunden. Am 12. Januar 2021 öffnete dann das Impfzentrum in Wismar erstmals seine Türen – zuerst am Standort Störtebekerstraße in Wismar, nach einem Umzug später an der Hochschule Wismar. Auch in Grevesmühlen wurde lange ein Standort betrieben.

„Wir haben derzeit sehr viele Anfragen zum Thema Auffrischungsimpfung, auch weil Gesundheitsminister Spahn bereits jetzt schon die Personen ab 60 Jahren zur Drittimpfung aufgerufen hat“, so der Impfmanager. Im Impfstützpunkt richte man sich allerdings nach der Stiko-Empfehlung. Das bedeutet, dass dort derzeit nur Personen über 70 Jahre, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen und einmalig mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff geimpfte Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Derweil wurden am Mittwoch 33 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 1,9 auf nun 4,4. Die Infektionsinzidenz liegt bei 107,0.

