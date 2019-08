Wismar

“Mein Lokal, dein Lokal“ – ist der Titel einer Fernsehsendung, die auf Kabel eins gezeigt wird. Von Montag bis Freitag treten Gastwirte aus einer Region gegeneinander an. In dieser Woche ist ein Wismarer dabei: Klaus Schumacher ist seit Anfang April Küchenchef im „ Brauhaus am Lohberg“ und kocht heute Abend vor einer halben Million Fernsehzuschauer. Bereits im Juni ist gedreht worden, was der 59-Jährige in der Küche zubereitet.

Chef hat grünes Licht gegeben

Über die Schulter haben ihm nicht nur zwei Kamerateams geschaut, sondern auch vier andere Köche: Melanie Germanotta, Inhaberin des „Blauen Esels“ in Warnemünde, Paul Wiesner vom Warnemünder „Fabelhaft“, Robert Leiser aus der „Klosterküche“ Bad Doberan und Rui Esteves, Restaurantleiter vom „Ratskeller 12“ in Rostock. Alle vier gucken heute statt in die eigenen Töpfe in die von Klaus Schumacher. Der hat sich die Fernsehsuppe übrigens selbst eingebrockt. Als ihn die Produktionsfirma anruft und fragt, ob er mitmachen möchte, ist er sofort begeistert. „Ich kannte die Sendung, sie gefällt mir“, erklärt Schumacher. Er fragt seinen Chef, der gibt grünes Licht für das Wettkochen.

Woche aus Mecklenburg-Vorpommern

Am Ende des heutigen Abends wird Klaus Schumacher bewertet – von seinen Mitbewerbern. Die dürfen sich von der Speisekarte alles aussuchen. Der Gastgeberkoch bereitet es dann für sie zu und wird für Speisen, Service und Ambiente bewertet.

Wer die meisten Punkte einheimst, gewinnt 3000 Euro. Neben den Mitbewerbern gibt auch Spitzenkoch Mike Süsser ein Urteil ab. Der „Mein Lokal, Dein Lokal“-Moderator hat die Gastronomen schon vor zwei Wochen zuvor besucht und deren Konzepte und Speisen auf Stärken und Schwächen geprüft. Was er zu den Wismarer Speisen sagt, ist heute Abend ab 18 Uhr auf Kabel eins zu sehen.

Von Kerstin Schröder