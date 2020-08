Metelsdorf

Schläuche schlängeln sich über die Straße. Weit mehr als 100 Meter. Sie führen vom Revier der Autobahnpolizei hoch zum Landwirtschaftsbetrieb. Dort liegt unangenehmer Brandgeruch in der Luft. Feuerwehrleute sitzen erschöpft an ihren Fahrzeugen, beißen in Äpfel und trinken Wasser. Seit zehn Stunden bekämpfen sie das Feuer bereits – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Um 23.10 Uhr am Dienstagabend werden Polizei und Feuerwehr alarmiert: Ein Strohlager in einer Scheune brennt. Es dauert nicht lange, bis die ersten Einsatzkräfte im Dammweg sind. Doch sie können das Gebäude nicht mehr retten: Es steht lichterloh in Flammen. „Die Scheune hat schon in voller Ausdehnung gebrannt, als wir eingetroffen sind“, berichtet Einsatzleiter Holger Lehmann. Der Wehrführer von Bad Kleinen ist Stunden später, am Mittwoch um 10 Uhr, immer noch vor Ort. Und noch immer qualmt es.

Gepresstes Stroh

Das Blechdach der Scheune ist eingestürzt. Ein großer Haufen Stroh ist noch gestapelt und oben schwarz verkohlt. Und mittendrin steigen weiße Rauchwolken nach oben. „Das Stroh ist sehr stark gepresst, das macht das Löschen so schwierig“, erklärt der Einsatzleiter. Auch wenn es aussehe, als sei das Feuer gelöscht, könne und werde es jederzeit wieder auflodern.

Mit einem Radlader wird deshalb das Stroh Stück für Stück aufgenommen und einige Meter weiter zu einem anderen, sicheren Platz transportiert. Hinter dicken Betonwänden wird es verteilt und mit Wasser bespritzt. Dann kommt der nächste glühende Strohhaufen dran. So geht es immer weiter. Es ist eine Sisyphusarbeit, die scheinbar nicht enden will.

Fünf Stunden sitzt der Radladerfahrer bereits hinterm Steuer. Doch er wird bald abgelöst. Das Technische Hilfswerk fährt gegen 10.10 Uhr am Mittwoch vor und bringt einen größeren Radlader mit. Der kann mehr Stroh fassen und transportieren. Das wird übrigens gepresst, damit mehr auf die Lagerplätze passt.

Eingespieltes Team

Erst die Hälfte des Strohlagers ist um 10 Uhr am Mittwoch geschafft. „Wir werden hier bestimmt noch bis abends zu tun haben“, berichtet der Einsatzleiter. Eine Ablösung hat es bereits gegeben. 60 Frauen und Männern haben nachts gelöscht. Am Morgen danach sind noch 30 vor Ort – aus Wismar, Bad Kleinen, Lübow und Neukloster. Obwohl sie aus unterschiedlichen Orten herbeigeeilt sind, sind sie ein eingespieltes Team. „Dafür üben wir regelmäßig, auch mit Wettkämpfen“, erklärt Holger Lehmann.

Neben der Halle befindet sich ein Kälberstall. Einige Tiere sind zu sehen. Sie wirken ruhig und schauen, was nebenan passiert. Damit sie nicht den Qualm abbekommen, ist in der Nacht ein Überdruckbelüfter aufgestellt worden. „Das ist eine Art Ventilator, der für frische Luft sorgt.“

Drehleiter aus Grevesmühlen

Die Grevesmühlener Wehr hat in der Nacht mit einer Drehleiter ausgeholfen. Zuerst vor Ort waren die Rettungskräfte aus Beidendorf und Dorf Mecklenburg. Sie haben weitere Hilfe bekommen und die ist schnell da – aus Bobitz, Groß Stieten und Lübow. Stundenlang sind alle gemeinsam im Einsatz. Um 6 Uhr am Mittwoch gibt es die erste Ablösung, acht Stunden später die nächste.

Einige Einwohner schauen vorbei. Mitbekommen haben die meisten in der Nacht nichts. Mittlerweile ist der Boden durchtränkt. Das Wasser, mit dem die 40 mal zehn Meter große Halle gelöscht wird, ist nicht knapp. Aber es kommt aus dem Regenrückhaltebecken neben dem Revier der Autobahnpolizei an der Bundesstraße 208. Deshalb sind die vielen Schläuche verlegt worden. „Außerdem entnehmen wir Wasser aus dem örtlichen Versorgungsnetz“, berichtet der Einsatzleiter.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf etwa 200 000 Euro. Sie geht derzeit von Brandstiftung aus. Das Kriminalkommissariat Wismar hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Von Kerstin Schröder