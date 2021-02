Wismar

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw mit Anhänger bei Metelsdorf gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand die Zugmaschine mit Anhänger auf dem Parkplatz Bretthäger Wisch an der A 20 nahe Wismar.

Die Täter öffneten den Tank gewaltsam und stahlen die große Menge an Kraftstoff. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03881 720 0 bei der Polizei in Grevesmühlen melden können.

Von OZ